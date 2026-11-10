Українська делегація на переговорах в Абу-Дабі. Фото: FISU press officе

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час переговорів в Абу-Дабі провів розмову з представниками російської делегації щодо майбутнього масштабного обміну полоненими. Основною темою обговорення стали деталі його організації та проведення.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

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З ким Буданов обговорював обмін полоненими

Співрозмовниками Буданова з російського боку, як стверджують джерела, були керівник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Дмитро Мінаєв і начальник служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ Олексій Комков.

Сторони зосередилися саме на деталях масштабного обміну утримуваними особами. Його планують провести найближчим часом.

Водночас інших подробиць щодо кількості людей, яких можуть повернути, та можливих термінів проведення обміну джерела не навели.

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