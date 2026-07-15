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Буданов объяснил, почему Россия боится настоящей истории Киевской Руси

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 15:39
Буданов объяснил, почему Россия боится настоящей истории Киевской Руси
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Суспільне

Глава Офиса президента Кирилл Буданов поздравил украинцев с Днём украинской государственности и Днём крещения Киевской Руси-Украины. Он подчеркнул более чем тысячелетнюю историю украинской государственности, заявив, что Россия не сможет переписать исторические факты. Также Буданов призвал украинцев защитить государство и сохранить его для будущих поколений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Буданова.

Буданов допис
Пост Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Буданов поздравил украинцев с Днём украинской государственности

Буданов подчеркнул, что история украинского государства началась более тысячи лет назад именно в Киеве, а независимость, восстановленная в 1991 году, стала продолжением этой государствообразующей традиции.

"История украинской государственности началась более тысячи лет назад — в Киеве, на берегах Днепра. После веков борьбы в 1991 году Украина восстановила свою независимость. День украинской государственности и День крещения Киевской Руси-Украины напоминают нам об этой исторической преемственности", — отметил он.

Глава ОП также подчеркнул значение Крещения Руси, которое, по его словам, определило цивилизационный выбор Украины и ее место в Европе.

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"При князе Владимире Великом Русь-Украина сделала исторический выбор, который определил её место в европейском цивилизационном пространстве. Крещение Руси стало толчком к развитию образования, права, культуры и государственного управления и определило путь, по которому Украина идет уже более тысячи лет", — заявил он.

Отдельно Буданов обратил внимание на попытки России присвоить историческое наследие Киевской Руси. По его словам, исторические факты свидетельствуют о том, что Киев был одним из центров Европы задолго до появления Московского государства.

"Когда Киев уже был одним из политических, духовных и культурных центров Европы, Московского государства ещё не существовало. Никакие путинские пропагандисты не способны изменить этот простой исторический факт", — подчеркнул глава ОП.

Он добавил, что именно поэтому Россия на протяжении веков пытается переписать историю и отрицать право Украины на собственную государственность.

"Именно поэтому Россия веками пытается присвоить наследие Киевского государства, переписать нашу историю и отрицать право Украины на собственную государственность. Ведь без Киева рушится ее хрупкий недоимперский миф", — говорится в обращении.

В заключение Буданов отметил, что сегодня украинская государственность означает право жить в собственной стране, говорить на родном языке, беречь культуру и самостоятельно определять будущее. Он подчеркнул, что нынешнее поколение должно защитить Украину и построить сильное, справедливое и эффективное государство.

"Мы были здесь тысячу лет назад. Мы здесь сегодня. И мы будем здесь всегда. Слава Украине!" — подытожил Буданов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Буданов прокомментировал возможное обострение отношений между Украиной и Польшей накануне годовщины Волынской трагедии. Он признал, что исторические вопросы остаются непростыми, однако выразил уверенность, что Киев и Варшава смогут сохранить стратегическое партнерство и найти общий подход к их урегулированию.

Кроме того, Новини.LIVE писали о заявлении военного обозревателя Александра Коваленко, который назвал Буданова одним из ключевых разработчиков стратегии ударов Украины по территории России. По словам эксперта, эта тактика является результатом скоординированной работы военного командования, разведки и других сил безопасности и обороны. Он также подчеркнул, что её эффективность подтверждают успешные атаки на стратегически важные предприятия российского оборонно-промышленного и топливно-энергетического секторов.

Кирилл Буданов Россия Киевская Русь
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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