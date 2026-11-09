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Главная Новости дня Буданов наградил героев-водолазов за уникальную подводную спецоперацию в Киеве

Буданов наградил героев-водолазов за уникальную подводную спецоперацию в Киеве

Ua ru
9 ноября 2026 14:53
Буданов наградил героев-водолазов за уникальную подводную спецоперацию в Киеве ГСЧС
Кирилл Буданов во время церемонии награждения спасателей. Фото: ГСЧС

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов лично вручил награды водолазам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые прошлой зимой шесть суток работали в ледяной воде. В то время они ликвидировали последствия российского обстрела одной из столичных ТЭЦ.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

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Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Шесть суток в ледяной воде: Буданов наградил водолазов-спасателей

Специалистов ГСЧС отметили в номинации "Спасатель года" VI благотворительной премии Golden Glove ("Рука помощи").

Награду получили Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк. Вместе с коллегами Андреем Власенко и Антоном Гайтаном они провели сложную подводную операцию.

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Спасатели получили награды из рук Кирилла Буданова. Фото: ГСЧС

После российского обстрела на ТЭЦ была повреждена критически важная труба, что привело к массовому подтоплению. При морозе около 15 градусов водолазы работали в ледяной воде и остановили утечку. Это позволило коммунальным службам завершить ремонт оборудования, от которого зависели тепло- и электроснабжение тысяч киевлян.

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Как писали Новини.LIVE, недавно глава Офиса президента Кирилл Буданов поздравил военнослужащих Десантно-штурмовых войск с профессиональным праздником и поблагодарил их за мужество и стойкость. Он отметил, что десантники одними из первых входят в самые горячие точки, прорывают оборону противника и удерживают сложные направления. Также Буданов почтил память погибших воинов и подчеркнул важную роль ДШВ в защите Украины.

Кроме того, Буданов прокомментировал события вокруг операции "Карфаген" и подчеркнул, что должности и звания не могут служить основанием для уклонения от ответственности. Он заявил, что коррупция и любые преступления должны получать надлежащую правовую оценку, а виновные должны отвечать за свои действия.

Офис президента ГСЧС ТЭЦ спасатели Кирилл Буданов
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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