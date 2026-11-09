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Головна Новини дня Буданов нагородив героїв-водолазів за унікальну підводну спецоперацію в Києві

Буданов нагородив героїв-водолазів за унікальну підводну спецоперацію в Києві

Ua ru
9 листопада 2026 14:53
Буданов нагородив героїв-водолазів за унікальну підводну спецоперацію в Києві ДСНС
Кирило Буданов під час церемонії нагородження рятувальників. Фото: ДСНС

Керівник Офісу президента Кирило Буданов особисто вручив відзнаку водолазам Державної служби з надзвичайних ситуацій, які минулої зими шість діб працювали в крижаній воді. У той час вони ліквідовували наслідки російського обстрілу однієї зі столичних ТЕЦ.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Новини.LIVE.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Шість діб у крижаній воді: Буданов відзначив водолазів-рятувальників

Фахівців ДСНС відзначили в номінації "Рятувальник року" VI благодійної премії Golden Glove ("Рука допомоги").

Нагороду отримали Артем Орлов, Денис Фролов і Михайло Хижняк. Разом із колегами Андрієм Власенком та Антоном Гайтаном вони провели складну підводну операцію.

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Рятувальники отримали нагороди від Кирила Буданова. Фото: ДСНС

Після російського обстрілу на ТЕЦ пошкодилася критична труба, що спричинило масове підтоплення. За морозу близько 15 градусів водолази працювали у крижаній воді та зупинили витік. Це дало змогу комунальним службам завершити ремонт обладнання, від якого залежали тепло й електропостачання тисяч киян.

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Як писали Новини.LIVE, нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав військовослужбовців Десантно-штурмових військ із професійним святом та подякував їм за мужність і стійкість. Він зазначив, що десантники одними з перших заходять у найгарячіші точки, проривають оборону противника та утримують складні напрямки. Також Буданов вшанував пам’ять загиблих воїнів і наголосив на важливій ролі ДШВ у захисті України.

Також Буданов відреагував на події навколо операції "Карфаген" та наголосив, що посади й звання не можуть бути підставою для уникнення відповідальності. Він заявив, що корупція та будь-які злочини мають отримувати належну правову оцінку, а винні повинні відповідати за свої дії.

Офіс президента ДСНС ТЕЦ рятувальники Кирило Буданов
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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