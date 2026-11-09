Буданов нагородив героїв-водолазів за унікальну підводну спецоперацію в Києві
Керівник Офісу президента Кирило Буданов особисто вручив відзнаку водолазам Державної служби з надзвичайних ситуацій, які минулої зими шість діб працювали в крижаній воді. У той час вони ліквідовували наслідки російського обстрілу однієї зі столичних ТЕЦ.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Новини.LIVE.
Шість діб у крижаній воді: Буданов відзначив водолазів-рятувальників
Фахівців ДСНС відзначили в номінації "Рятувальник року" VI благодійної премії Golden Glove ("Рука допомоги").
Нагороду отримали Артем Орлов, Денис Фролов і Михайло Хижняк. Разом із колегами Андрієм Власенком та Антоном Гайтаном вони провели складну підводну операцію.
Після російського обстрілу на ТЕЦ пошкодилася критична труба, що спричинило масове підтоплення. За морозу близько 15 градусів водолази працювали у крижаній воді та зупинили витік. Це дало змогу комунальним службам завершити ремонт обладнання, від якого залежали тепло й електропостачання тисяч киян.
Як писали Новини.LIVE, нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав військовослужбовців Десантно-штурмових військ із професійним святом та подякував їм за мужність і стійкість. Він зазначив, що десантники одними з перших заходять у найгарячіші точки, проривають оборону противника та утримують складні напрямки. Також Буданов вшанував пам’ять загиблих воїнів і наголосив на важливій ролі ДШВ у захисті України.
Також Буданов відреагував на події навколо операції "Карфаген" та наголосив, що посади й звання не можуть бути підставою для уникнення відповідальності. Він заявив, що корупція та будь-які злочини мають отримувати належну правову оцінку, а винні повинні відповідати за свої дії.