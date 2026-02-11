Политтехнолог оценил работу Буданова на должности руководителя ОП — детали

Кирилл Буданов. Фото: Reuters

На должности руководителя Офиса Президента Кирилл Буданов демонстрирует взвешенный подход к работе и высокий уровень политической осторожности. Его стиль работы положительно влияет на общее взаимодействие между институтами.

Такую оценку высказал политтехнолог Олег Постернак в видеокомментарии для "Фабрики новостей", передает Новини.LIVE.

Эксперт оценил эффективность работы Буданова на должности руководителя ОП

По словам эксперта, в течение первого месяца на Банковой Буданов показал черты, которые редко сочетаются в политике, — сильные аналитические способности, офицерскую сдержанность и осмотрительность в публичных и управленческих решениях.

"Он имеет блестящие аналитические способности и определенную политическую аккуратность, и это он уже доказал за последний месяц. Он не делает ошибок сейчас на этой должности", — отметил Постернак.

Эксперт добавил, что Буданов сфокусировался на ключевых направлениях деятельности ОП, прежде всего на вопросах безопасности и международном переговорном треке.

"Он сосредоточился на вопросах безопасности, на мирных переговорах. И это отмечают, кстати, народные депутаты", — подчеркнул политтехнолог.

По мнению Постернака, стиль работы нового руководителя ОП отличается сдержанностью и отсутствием резких шагов, что положительно сказывается на взаимодействии между властными институтами.

Ранее политолог назвал Буданова "козырной картой" на переговорах Украины с РФ.

А также в рейтингах вырос потенциальный политпроект Кирилла Буданова.