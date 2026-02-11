Политтехнолог оценил работу Буданова на должности руководителя ОП — детали

Буданов как глава ОП демонстрирует политическую аккуратность, — эксперт
На должности руководителя Офиса Президента Кирилл Буданов демонстрирует взвешенный подход к работе и высокий уровень политической осторожности. Его стиль работы положительно влияет на общее взаимодействие между институтами.
Такую оценку высказал политтехнолог Олег Постернак в видеокомментарии для "Фабрики новостей", передает Новини.LIVE.
Эксперт оценил эффективность работы Буданова на должности руководителя ОП
По словам эксперта, в течение первого месяца на Банковой Буданов показал черты, которые редко сочетаются в политике, — сильные аналитические способности, офицерскую сдержанность и осмотрительность в публичных и управленческих решениях.
"Он имеет блестящие аналитические способности и определенную политическую аккуратность, и это он уже доказал за последний месяц. Он не делает ошибок сейчас на этой должности", — отметил Постернак.
Эксперт добавил, что Буданов сфокусировался на ключевых направлениях деятельности ОП, прежде всего на вопросах безопасности и международном переговорном треке.
"Он сосредоточился на вопросах безопасности, на мирных переговорах. И это отмечают, кстати, народные депутаты", — подчеркнул политтехнолог.
По мнению Постернака, стиль работы нового руководителя ОП отличается сдержанностью и отсутствием резких шагов, что положительно сказывается на взаимодействии между властными институтами.
Ранее политолог назвал Буданова "козырной картой" на переговорах Украины с РФ.
А также в рейтингах вырос потенциальный политпроект Кирилла Буданова.
Читайте Новини.LIVE!