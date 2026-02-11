Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов как глава ОП демонстрирует политическую аккуратность, — эксперт

Буданов как глава ОП демонстрирует политическую аккуратность, — эксперт

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 17:44
Политтехнолог оценил работу Буданова на должности руководителя ОП — детали
Кирилл Буданов. Фото: Reuters

На должности руководителя Офиса Президента Кирилл Буданов демонстрирует взвешенный подход к работе и высокий уровень политической осторожности. Его стиль работы положительно влияет на общее взаимодействие между институтами.

Такую оценку высказал политтехнолог Олег Постернак в видеокомментарии для "Фабрики новостей", передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Эксперт оценил эффективность работы Буданова на должности руководителя ОП

По словам эксперта, в течение первого месяца на Банковой Буданов показал черты, которые редко сочетаются в политике, — сильные аналитические способности, офицерскую сдержанность и осмотрительность в публичных и управленческих решениях.

"Он имеет блестящие аналитические способности и определенную политическую аккуратность, и это он уже доказал за последний месяц. Он не делает ошибок сейчас на этой должности", — отметил Постернак.

Эксперт добавил, что Буданов сфокусировался на ключевых направлениях деятельности ОП, прежде всего на вопросах безопасности и международном переговорном треке.

"Он сосредоточился на вопросах безопасности, на мирных переговорах. И это отмечают, кстати, народные депутаты", — подчеркнул политтехнолог.

По мнению Постернака, стиль работы нового руководителя ОП отличается сдержанностью и отсутствием резких шагов, что положительно сказывается на взаимодействии между властными институтами.

Ранее политолог назвал Буданова "козырной картой" на переговорах Украины с РФ.

А также в рейтингах вырос потенциальный политпроект Кирилла Буданова.

Офис президента политики Кирилл Буданов правительство
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации