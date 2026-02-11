Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов як голова ОП демонструє політичну акуратність, — експерт

Буданов як голова ОП демонструє політичну акуратність, — експерт

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 17:44
Політтехнолог оцінив роботу Буданова на посаді керівника ОП — деталі
Кирило Буданов. Фото: Reuters

На посаді керівника Офісу Президента Кирило Буданов демонструє виважений підхід до роботи та високий рівень політичної обережності. Його стиль роботи позитивно впливає на загальну взаємодію між інституціями.

Таку оцінку висловив політтехнолог Олег Постернак у відеокоментарі для "Фабрики новин", передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Експерт оцінив ефективність роботи Буданова на посаді керівника ОП

За словами експерта, протягом першого місяця на Банковій Буданов показав риси, які рідко поєднуються в політиці, — сильні аналітичні здібності, офіцерську стриманість і обачність у публічних та управлінських рішеннях.

"Він має блискучі аналітичні здібності й певну політичну акуратність, і це він уже довів за останній місяць. Він не робить помилок зараз на цій посаді", — зазначив Постернак.

Експерт додав, що Буданов сфокусувався на ключових напрямах діяльності ОП, передусім на безпекових питаннях і міжнародному переговорному треку.

"Він зосередився на безпекових питаннях, на мирних перемовинах. І це відзначають, до речі, народні депутати", — підкреслив політтехнолог.

На переконання Постернака, стиль роботи нового керівника ОП вирізняється стриманістю та відсутністю різких кроків, що позитивно позначається на взаємодії між владними інституціями.

Раніше політолог назвав Буданова "козирною картою" на переговорах України з РФ.

А також у рейтингах зріс потенційний політпроєкт Кирила Буданова.

Офіс президента політики Кирило Буданов уряд
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації