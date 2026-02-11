Політтехнолог оцінив роботу Буданова на посаді керівника ОП — деталі

Кирило Буданов. Фото: Reuters

На посаді керівника Офісу Президента Кирило Буданов демонструє виважений підхід до роботи та високий рівень політичної обережності. Його стиль роботи позитивно впливає на загальну взаємодію між інституціями.

Таку оцінку висловив політтехнолог Олег Постернак у відеокоментарі для "Фабрики новин", передає Новини.LIVE.

За словами експерта, протягом першого місяця на Банковій Буданов показав риси, які рідко поєднуються в політиці, — сильні аналітичні здібності, офіцерську стриманість і обачність у публічних та управлінських рішеннях.

"Він має блискучі аналітичні здібності й певну політичну акуратність, і це він уже довів за останній місяць. Він не робить помилок зараз на цій посаді", — зазначив Постернак.

Експерт додав, що Буданов сфокусувався на ключових напрямах діяльності ОП, передусім на безпекових питаннях і міжнародному переговорному треку.

"Він зосередився на безпекових питаннях, на мирних перемовинах. І це відзначають, до речі, народні депутати", — підкреслив політтехнолог.

На переконання Постернака, стиль роботи нового керівника ОП вирізняється стриманістю та відсутністю різких кроків, що позитивно позначається на взаємодії між владними інституціями.

Раніше політолог назвав Буданова "козирною картою" на переговорах України з РФ.

А також у рейтингах зріс потенційний політпроєкт Кирила Буданова.