Буданов: Иностранные партнеры с 2023 года просят уменьшить атаки по НПЗ РФ

Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Иностранные партнеры еще с 2023 года обращаются к Украине с просьбой ограничить удары по российской нефтяной инфраструктуре. Такое давление имеет системный характер и усиливается во время активизации атак.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время Киевского форума по безопасности, передает Новини.LIVE.

Буданов прокомментировал обращение иностранных стран

По его словам, подобные сигналы о прекращении ударов по нефтяным объектам в РФ со стороны других государств не являются новыми и звучат уже длительное время.

"Я лично впервые столкнулся с подобной просьбой еще в 2023 году. То есть это не то, что появилось сейчас. Это системная работа, которая интенсифицируется, когда идет массированное применение. В последнее время это наложилось на ситуацию с нефтяным кризисом", — отметил он.

Буданов подчеркнул, что Украина "сдержанно" реагирует на подобные обращения от других государств.

Как писали Новини.LIVE, ранее руководитель ОП заявил, что Украина стремится к миру, однако не будет уступать свою позицию. Он подчеркнул, что именно сила государства является ключевым инструментом для достижения справедливого мира.

Кроме того, Буданов удары Сил обороны по объектам РФ подрывают не только экономику, но и репутацию страны-агрессора.