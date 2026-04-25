Буданов: Іноземні партнери з 2023 року просять зменшити атаки по НПЗ РФ

Іноземні партнери ще з 2023 року звертаються до України з проханням обмежити удари по російській нафтовій інфраструктурі. Такий тиск має системний характер і посилюється під час активізації атак.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Київського безпекового форуму, передає Новини.LIVE.

Буданов прокоментував звернення іноземних країн

За його словами, подібні сигнали про припинення ударів по нафтовим об'єктам в РФ з боку інших держав не є новими і лунають уже тривалий час.

"Я особисто вперше зіткнувся з подібним проханням ще у 2023 році. Тобто це не щось, що з'явилося зараз. Це системна робота, яка інтенсифікується, коли йде масоване застосування. Останнім часом це наклалося на ситуацію з нафтовою кризою", — зазначив він.

Буданов наголосив, що Україна "стримано" реагує на подібні звернення від інших держав.

Як писали Новини.LIVE, раніше керівник ОП заявив, що Україна прагне миру, однак не буде поступатися своєю позицією. Він наголосив, що саме сила держави є ключовим інструментом для досягнення справедливого миру.

Крім того, Буданов удари Сил оборони по об'єктам РФ підривають не лише економіку, а й репутацію країни-агресорки.