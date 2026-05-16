Буданов имеет безупречную репутацию: политтехнолог

Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Эффективность Кирилла Буданова на посту руководителя Офиса президента базируется на безупречной репутации и высоком общественном доверии, что, по словам политтехнолога Михаила Шейтельмана, позволило системе государственного управления выйти на новый уровень качества после периода репутационных кризисов предыдущего руководства ОП.

Об этом он заявил в эфире 24 Канала, отвечая на вопрос об эффективности работы руководителя Офиса президента.

Эксперт оценил эффективность работы Буданова

По оценке эксперта, ключевым фактором при выборе нового главы Офиса президента была необходимость в фигуре с "безупречной репутацией". Шейтельман отмечает, что в отличие от предшественника — Андрея Ермака, чей бэкграунд сопровождался политическими скандалами, Кирилл Буданов воспринимается как управленец с неоспоримыми результатами.

"Нужен был человек с безупречной репутацией, который мог бы "закрыть" часть политических рисков. После Ермака, чья репутация не является безупречной, нужен был именно такой тип управленца", — подчеркнул политтехнолог.

По мнению Шейтельмана, смена руководителя ОП позволила превратить эту институцию из объекта общественного давления в инструмент стабилизации. Буданов, по его словам, привнес в гражданское управление военную дисциплину и высокий уровень доверия, который на тот момент был сопоставим с рейтингом Валерия Залужного.

Эксперт заключает, что, хотя сравнивать работу в разведке и на Банковой сложно, именно во главе Офиса президента Кирилл Буданов демонстрирует способность "лечить" государственную систему своим присутствием и авторитетом, став эффективной альтернативой предыдущему менеджменту.

"С точки зрения государственного управления вопрос не в личных оценках, а в эффективности системы. И там (ред. — в ГУР), и там (ред. — в ОП) он является эффективным", — резюмировал эксперт.

Напомним, по данным мартовского социологического опроса, проведенного Центром исследований SOCIS, глава Офиса Президента Кирилл Буданов имеет высокие показатели рейтинга доверия украинцев.

Как сообщали Новини.LIVE, Кирилл Буданов заявил, что Россия продолжает пытаться его ликвидировать даже во время мирных переговоров. По его словам, угроза со стороны РФ остается постоянной и актуальной.

В то же время после назначения Буданова на должность главы ОП в Украине начала меняться модель взаимодействия между центральной властью и региональными элитами. На Банковой все чаще делают ставку не на аппаратное противостояние, а на прагматичный подход и стратегическую устойчивость во внутренней политике.