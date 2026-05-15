Буданов меняет ДНК взаимодействия с регионами, — политический эксперт

Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

После назначения Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента в Украине начала трансформироваться модель отношений между центральной властью и региональными элитами. Вместо традиционных аппаратных конфликтов и политики истощения оппонентов Банковая все больше демонстрирует курс на стратегическую устойчивость и прагматизм.

Как сообщает Новини.LIVE, на это обращает внимание в своей заметке на Facebook политический эксперт Виктор Таран.

Буданов изменил взаимодействие между центральной и региональной властями

По его словам, с первых дней на посту Буданов фактически отказался от привычных для украинской политики "войн за контроль" над Киевом или регионами. Такая смена приоритетов уже формирует новую атмосферу внутри государственной системы.

"Похоже, что Буданов переносит в гражданскую политику подход, сформированный в секторе безопасности: меньше ручного вмешательства в локальные конфликты — больше внимания к общей устойчивости системы и управляемости процессов", — отмечает эксперт.

По мнению Тарана, для Буданова как стратега стабильный внутренний контур является необходимым условием эффективной внешней политики и построения архитектуры национальной безопасности. Именно поэтому на смену политике "кто кого пересидит в кабинетах" постепенно приходит модель, в которой регионы должны быть предсказуемыми партнерами, а институты — работать более автономно.

Читайте также:

"Судя по всему, в Офисе Президента постепенно формируется запрос на систему, способную функционировать более автономно, без постоянного ручного вмешательства из центра. И это может стать одним из самых недооцененных изменений последнего времени. Украинская политика настолько привыкла к режиму постоянного обострения, что само появление признаков системной управляемости уже выглядит необычно", — убежден эксперт.

Таким образом, по мнению Тарана, Буданов формирует фундамент для выживания и развития Украины в последующие сложные годы. Ведь вопрос эффективной управляемости государственной системы сегодня является не менее важным, чем успехи на поле боя.

Как писали Новини.LIVE, 11 мая Буданов прибыл в Литву для обсуждения вопросов безопасности. Он провел встречи с представителями литовской власти и силовых структур.

Во время своего визита руководитель ОПУ указал на совместный опыт антисоветского сопротивления Украины и Литвы. По его словам, партнерство стран в сфере обороны и нацсопротивления сегодня имеет стратегическое значение для всего региона.