Буданов змінює ДНК взаємодії з регіонами, — політичний експерт

Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Після призначення Кирила Буданова на посаду очільника Офісу президента в Україні почала трансформуватися модель відносин між центральною владою та регіональними елітами. Замість традиційних апаратних конфліктів і політики виснаження опонентів Банкова дедалі більше демонструє курс на стратегічну стійкість і прагматизм.

Як повідомляє Новини.LIVE, на це звертає увагу у своєму дописі на Facebook політичний експерт Віктор Таран.

Буданов змінив взаємодію між центральною та регіональною владами

За його словами, з перших днів на посаді Буданов фактично відмовився від звичних для української політики "війн за контроль" над Києвом чи регіонами. Така зміна пріоритетів уже формує нову атмосферу всередині державної системи.

"Схоже, що Буданов переносить у цивільну політику підхід, сформований у секторі безпеки: менше ручного втручання в локальні конфлікти — більше уваги до загальної стійкості системи та керованості процесів", — зазначає експерт.

На думку Тарана, для Буданова як стратега стабільний внутрішній контур є необхідною умовою ефективної зовнішньої політики та побудови архітектури національної безпеки. Саме тому на зміну політиці "хто кого пересидить у кабінетах" поступово приходить модель, у якій регіони мають бути передбачуваними партнерами, а інституції — працювати більш автономно.

"Судячи з усього, в Офісі Президента поступово формується запит на систему, здатну функціонувати більш автономно, без постійного ручного втручання з центру. І це може стати однією з найбільш недооцінених змін останнього часу. Українська політика настільки звикла до режиму постійного загострення, що сама поява ознак системної керованості вже виглядає незвично", — переконаний експерт.

Таким чином, на думку Тарана, Буданов формує фундаментом для виживання та розвитку України в наступні складні роки. Адже питання ефективної керованості державної системи сьогодні є не менш важливим, ніж успіхи на полі бою.

Як писали Новини.LIVE, 11 травня Буданов прибув до Литви для обговорення безпекових питань. Він провів зустрічі з представниками литовської влади та силових структур.

Під час свого візиту керівник ОПУ вказав на спільний досвід антирадянського спротиву України та Литви. За його словами, партнерство країн у сфері оборони та нацспротиву сьогодні має стратегічне значення для всього регіону.