Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов має бездоганну репутацію: політтехнолог

Буданов має бездоганну репутацію: політтехнолог

Ua ru
Дата публікації: 16 травня 2026 10:27
Буданов має бездоганну репутацію: політтехнолог
Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

Ефективність Кирила Буданова на посаді керівника Офісу президента базується на бездоганній репутації та високій суспільній довірі, що, за словами політтехнолога Михайла Шейтельмана, дозволило системі державного управління вийти на новий рівень якості після періоду репутаційних криз попереднього керівництва ОП.

Про це він заявив в ефірі 24 Каналу, відповідаючи на питання про ефективність роботи керівника Офісу президента.

Експерт оцінив ефективність роботи Буданова

За оцінкою експерта, ключовим фактором при виборі нового глави Офісу президента була необхідність у фігурі з "бездоганною репутацією". Шейтельман наголошує, що на відміну від попередника — Андрія Єрмака, чий бекграунд супроводжувався політичними скандалами, Кирило Буданов сприймається як управлінець із беззаперечними результатами.

"Потрібна була людина з бездоганною репутацією, яка могла б "закрити" частину політичних ризиків. Після Єрмака, чия репутація не є бездоганною, потрібен був саме такий тип управлінця", — підкреслив політтехнолог.

На думку Шейтельмана, зміна керівника ОП дозволила перетворити цю інституцію з об'єкта суспільного тиску на інструмент стабілізації. Буданов, за його словами, привніс у цивільне управління військову дисципліну та високий рівень довіри, який на той момент був порівнянний із рейтингом Валерія Залужного.

Читайте також:

Експерт підсумовує, що, хоча порівнювати роботу в розвідці та на Банковій складно, саме на чолі Офісу президента Кирило Буданов демонструє здатність "лікувати" державну систему своєю присутністю та авторитетом, ставши ефективною альтернативою попередньому менеджменту.

"З точки зору державного управління питання не в особистих оцінках, а в ефективності системи. І там (ред. — в ГУР), і там (ред. — в ОП) він є ефективним", — резюмував експерт.

Нагадаємо, за даними березневого соціологічного опитування, проведеного Центром досліджень SOCIS, глава Офісу Президента Кирило Буданов має високі показники рейтингу довіри українців.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кирило Буданов заявив, що Росія продовжує намагатися його ліквідувати навіть під час мирних переговорів. За його словами, загроза з боку РФ залишається постійною і актуальною.

Водночас після призначення Буданова на посаду очільника ОП в Україні почала змінюватися модель взаємодії між центральною владою та регіональними елітами. На Банковій дедалі частіше роблять ставку не на апаратне протистояння, а на прагматичний підхід і стратегічну стійкість у внутрішній політиці.

Офіс президента Кирило Буданов влада
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації