Буданов має бездоганну репутацію: політтехнолог

Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

Ефективність Кирила Буданова на посаді керівника Офісу президента базується на бездоганній репутації та високій суспільній довірі, що, за словами політтехнолога Михайла Шейтельмана, дозволило системі державного управління вийти на новий рівень якості після періоду репутаційних криз попереднього керівництва ОП.

Про це він заявив в ефірі 24 Каналу, відповідаючи на питання про ефективність роботи керівника Офісу президента.

Експерт оцінив ефективність роботи Буданова

За оцінкою експерта, ключовим фактором при виборі нового глави Офісу президента була необхідність у фігурі з "бездоганною репутацією". Шейтельман наголошує, що на відміну від попередника — Андрія Єрмака, чий бекграунд супроводжувався політичними скандалами, Кирило Буданов сприймається як управлінець із беззаперечними результатами.

"Потрібна була людина з бездоганною репутацією, яка могла б "закрити" частину політичних ризиків. Після Єрмака, чия репутація не є бездоганною, потрібен був саме такий тип управлінця", — підкреслив політтехнолог.

На думку Шейтельмана, зміна керівника ОП дозволила перетворити цю інституцію з об'єкта суспільного тиску на інструмент стабілізації. Буданов, за його словами, привніс у цивільне управління військову дисципліну та високий рівень довіри, який на той момент був порівнянний із рейтингом Валерія Залужного.

Читайте також:

Експерт підсумовує, що, хоча порівнювати роботу в розвідці та на Банковій складно, саме на чолі Офісу президента Кирило Буданов демонструє здатність "лікувати" державну систему своєю присутністю та авторитетом, ставши ефективною альтернативою попередньому менеджменту.

"З точки зору державного управління питання не в особистих оцінках, а в ефективності системи. І там (ред. — в ГУР), і там (ред. — в ОП) він є ефективним", — резюмував експерт.

Нагадаємо, за даними березневого соціологічного опитування, проведеного Центром досліджень SOCIS, глава Офісу Президента Кирило Буданов має високі показники рейтингу довіри українців.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кирило Буданов заявив, що Росія продовжує намагатися його ліквідувати навіть під час мирних переговорів. За його словами, загроза з боку РФ залишається постійною і актуальною.

Водночас після призначення Буданова на посаду очільника ОП в Україні почала змінюватися модель взаємодії між центральною владою та регіональними елітами. На Банковій дедалі частіше роблять ставку не на апаратне протистояння, а на прагматичний підхід і стратегічну стійкість у внутрішній політиці.