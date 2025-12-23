Видео
Україна
Буданов является политиком нового типа, — Forbes

Буданов является политиком нового типа, — Forbes

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 15:55
В Forbes назвали Буданова политиком нового типа
Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова все чаще воспринимают не только как военного руководителя, но и как потенциального политического игрока на национальном уровне. Его рассматривают среди самых подготовленных кандидатов на высокие государственные должности благодаря уникальному сочетанию военного опыта и управленческих компетенций, значительному уровню доверия общества и умению вести сложные переговоры как с Россией, так и с ключевыми западными партнерами.

Об этом говорится в авторской колонке журналиста и соавтора книг о новой холодной войне Мелика Кайлана на сайте Forbes.

Буданова назвали политиком нового типа

По словам Кайлана, сочетание профессионального опыта и широты мировоззрения делает Кирилла Буданова фигурой, которую все чаще воспринимают не только как военного руководителя, но и как потенциального политика нового формата — такого, чьи оптимизм и уверенность вселяют надежду не только украинскому обществу, но и международным партнерам.

"Чувствуется, что его оптимизм и направленное в будущее мышление — это не просто риторика. В конце концов, он пережил нынешний украинский опыт на всех уровнях, от разведывательного фронта до военного фронта и стола переговоров. Он очень хорошо знает россиян. Он знает, чего хотят американцы и что нужно Украине", — пишет журналист.

Также автор отмечает, что начальник ГУР воспринимается украинским обществом как последовательный и взвешенный патриот.

"Он не собирается идти на уступки из-за слабости в любых переговорах, где на карту поставлено будущее его страны. Но, так же, при любых компромиссах, на которые он пойдет, общественность поверит, что он принял правильное решение по правильным причинам", — отмечает автор.

В то же время аналитик обращает внимание и на способность Буданова балансировать между осторожностью в раскрытии информации и публичностью, а также его умение оставаться откровенным и прозрачным, несмотря на свою немногословность.

"Он знает, что украинцы сегодня ищут прозрачности, соединенной с добродетелью. Он производит впечатление человека, который заслужил свою добродетель тяжелым путем, закаленную в кузнице войны", — констатирует журналист намекая на то, что именно такая откровенность импонирует большинству граждан Украины, которые поддерживают Кирилла Буданова.

Ранее в Forbes заявили, что Кирилл Буданов играет ключевую роль в войне в Украине, потому что он является честным идеалистом и бесспорным патриотом.

Напомним, что Кирилл Буданов заявил, что он оптимистично смотрит на отношения Украины и США. По его мнению, процесс построения отношений проходит стратегически и многоэтапно.

США переговоры Кирилл Буданов война в Украине ГУР
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
