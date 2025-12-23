Видео
Буданов дал оценку перспективам сотрудничества Украины и США

Буданов дал оценку перспективам сотрудничества Украины и США

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 01:02
Буданов заявил, что позитивно оценивает перспективу сотрудничества Украины и США
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава ГУР Кирилл Буданов дал понять, что оптимистично смотрит на отношения Украины и США, несмотря на беспокойство касаемо возможного охлаждения связей в период президентства Дональда Трампа. Он подчеркнул, процесс построения отношений является стратегическим и многоэтапным.

Об этом руководитель ГУР сказал в интервью Forbes.

Читайте также:

Что сказала Буданов о потенциальном сотрудничестве Украины и США

Буданов отметил, что сотрудничество с Соединенными Штатами для Украины чрезвычайно важно — как в текущих условиях, так и с прицелом на будущее, при этом формирование двусторонних связей он охарактеризовал как стратегический, многоэтапный процесс.

По мнению главы ГУР, Украина сделала цивилизационный выбор, ориентировавшись на партнерство с США.

"Мы понимаем, что обе стороны должны получать выгоду от этих отношений в краткосрочной и долгосрочной перспективе на многих уровнях, включая торговлю, совместное развитие, коммуникации и многое другое", — подчеркнул он.

При этом глава разведки уточнил, что речь идет не только о сфере безопасности. Сотрудничество охватывает также торговые отношения, реализацию, развитие промышленного потенциала и коммуникаций.

Буданов напомнил, что в прошлом Украина входила в число наиболее промышленно развитых государств мира и, по его мнению, страна способна вновь вернуть себе этот статус.

"Пришло время вернуть то, что мы потеряли. Это наше видение и наша решимость. Я оптимистично настроен, что мы это сделаем", — добавил он.

Напомним, в этой же публикации американского издания Forbes сказано, что глава ГУР Буданов играет ключевую роль в переосмыслении принципов современной войны.

Также мы писали, что Буданов объяснил, что будете, если США ограничат разведданные для Украины.

США торговля Кирилл Буданов война в Украине ГУР сотрудничество
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
