Головна Новини дня Буданов дав оцінку перспективам співпраці України та США

Буданов дав оцінку перспективам співпраці України та США

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 01:02
Буданов заявив, що позитивно оцінює перспективу співпраці України та США
Глава ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Очільник ГУР Кирило Буданов дав зрозуміти, що оптимістично дивиться на відносини України та США, незважаючи на занепокоєння щодо можливого охолодження зв'язків у період президентства Дональда Трампа. Він наголосив, процес побудови відносин є стратегічним і багатоетапним.

Про це керівник ГУР сказав в інтерв'ю Forbes.

Що сказала Буданов про потенційну співпрацю України та США

Буданов зазначив, що співпраця зі Сполученими Штатами для України надзвичайно важлива - як у поточних умовах, так і з прицілом на майбутнє, при цьому формування двосторонніх зв'язків він охарактеризував як стратегічний, багатоетапний процес.

На думку глави ГУР, Україна зробила цивілізаційний вибір, орієнтуючись на партнерство зі США.

"Ми розуміємо, що обидві сторони повинні отримувати вигоду від цих відносин у короткостроковій і довгостроковій перспективі на багатьох рівнях, включно з торгівлею, спільним розвитком, комунікаціями та багатьом іншим", - підкреслив він.

При цьому глава розвідки уточнив, що йдеться не тільки про сферу безпеки. Співпраця охоплює також торговельні відносини, реалізацію, розвиток промислового потенціалу і комунікацій.

Буданов нагадав, що в минулому Україна входила до числа найбільш промислово розвинених держав світу і, на його думку, країна здатна знову повернути собі цей статус.

"Настав час повернути те, що ми втратили. Це наше бачення і наша рішучість. Я оптимістично налаштований, що ми це зробимо", - додав він.

Нагадаємо, у цій же публікації американського видання Forbes сказано, що глава ГУР Буданов відіграє ключову роль у переосмисленні принципів сучасної війни.

Також ми писали, що Буданов пояснив, що будете, якщо США обмежать розвіддані для України.

США торгівля Кирило Буданов війна в Україні ГУР співпраця
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
