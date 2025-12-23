Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов є політиком нового типу, — Forbes

Буданов є політиком нового типу, — Forbes

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 15:55
У Forbes назвали Буданова політиком нового типу
Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Голову ГУР МО України Кирила Буданова все частіше сприймають не лише як військового керівника, а й як потенційного політичного гравця на національному рівні. Його розглядають серед найпідготовленіших кандидатів на високі державні посади завдяки унікальному поєднанню військового досвіду та управлінських компетенцій, значному рівню довіри суспільства та вмінню вести складні переговори як із Росією, так і з ключовими західними партнерами.

Про це йдеться у авторській колонці журналіста і співавтора книг про нову холодну війну Меліка Кайлана на сайті Forbes.

Реклама
Читайте також:

Буданова назвали політиком нового типу

За словами Кайлана, поєднання професійного досвіду та широти світогляду робить Кирила Буданова постаттю, яку дедалі частіше сприймають не лише як військового керівника, а й як потенційного політика нового формату — такого, чиї оптимізм і впевненість вселяють надію не лише українському суспільству, а й міжнародним партнерам.

"Відчувається, що його оптимізм і спрямоване в майбутнє мислення – це не просто риторика. Зрештою, він пережив нинішній український досвід на всіх рівнях, від розвідувального фронту до військового фронту та столу переговорів. Він дуже добре знає росіян. Він знає, чого хочуть американці і що потрібно Україні", — пише журналіст.

Також автор наголошує, що начальник ГУР сприймається українським суспільством як послідовний і виважений патріот.

"Він не збирається йти на поступки через слабкість у будь-яких переговорах, де на карту поставлено майбутнє його країни. Але, так само, за будь-яких компромісів, на які він піде, громадськість повірить, що він прийняв правильне рішення з правильних причин", — відзначає автор.

Водночас аналітик звертає увагу і на здатність Буданова балансувати між обережністю в розкритті інформації та публічністю, а також його вміння залишатись відвертим та прозорим попри свою небагатослівність.

"Він знає, що українці сьогодні шукають прозорості, поєднаної з доброчесністю. Він справляє враження людини, яка заслужила свою доброчесність важким шляхом, загартовану в кузні війни", — констатує журналіст натякаючи на те, що саме така відвертість імпонує більшості громадян України, які підтримують Кирила Буданова.

Раніше у Forbes заявили, що Кирило Буданов відіграє ключову роль у війні в Україні, бо він є чесним ідеалістом й безперечним патріотом.

Нагадаємо, що Кирило Буданов заявив, що він оптимістично дивиться на відносини України та США. На його думку, процес побудови відносин проходить стратегічно і багатоетапно.

США переговори Кирило Буданов війна в Україні ГУР
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації