У Forbes назвали Буданова політиком нового типу

Голову ГУР МО України Кирила Буданова все частіше сприймають не лише як військового керівника, а й як потенційного політичного гравця на національному рівні. Його розглядають серед найпідготовленіших кандидатів на високі державні посади завдяки унікальному поєднанню військового досвіду та управлінських компетенцій, значному рівню довіри суспільства та вмінню вести складні переговори як із Росією, так і з ключовими західними партнерами.

Про це йдеться у авторській колонці журналіста і співавтора книг про нову холодну війну Меліка Кайлана на сайті Forbes.

Буданова назвали політиком нового типу

За словами Кайлана, поєднання професійного досвіду та широти світогляду робить Кирила Буданова постаттю, яку дедалі частіше сприймають не лише як військового керівника, а й як потенційного політика нового формату — такого, чиї оптимізм і впевненість вселяють надію не лише українському суспільству, а й міжнародним партнерам.

"Відчувається, що його оптимізм і спрямоване в майбутнє мислення – це не просто риторика. Зрештою, він пережив нинішній український досвід на всіх рівнях, від розвідувального фронту до військового фронту та столу переговорів. Він дуже добре знає росіян. Він знає, чого хочуть американці і що потрібно Україні", — пише журналіст.

Також автор наголошує, що начальник ГУР сприймається українським суспільством як послідовний і виважений патріот.

"Він не збирається йти на поступки через слабкість у будь-яких переговорах, де на карту поставлено майбутнє його країни. Але, так само, за будь-яких компромісів, на які він піде, громадськість повірить, що він прийняв правильне рішення з правильних причин", — відзначає автор.

Водночас аналітик звертає увагу і на здатність Буданова балансувати між обережністю в розкритті інформації та публічністю, а також його вміння залишатись відвертим та прозорим попри свою небагатослівність.

"Він знає, що українці сьогодні шукають прозорості, поєднаної з доброчесністю. Він справляє враження людини, яка заслужила свою доброчесність важким шляхом, загартовану в кузні війни", — констатує журналіст натякаючи на те, що саме така відвертість імпонує більшості громадян України, які підтримують Кирила Буданова.

Раніше у Forbes заявили, що Кирило Буданов відіграє ключову роль у війні в Україні, бо він є чесним ідеалістом й безперечним патріотом.

Нагадаємо, що Кирило Буданов заявив, що він оптимістично дивиться на відносини України та США. На його думку, процес побудови відносин проходить стратегічно і багатоетапно.