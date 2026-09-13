Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов: государство будет поддерживать расширение "Пласта"

Буданов: государство будет поддерживать расширение "Пласта"

Ua ru
13 сентября 2026 19:10
Кирилл Буданов: государство будет поддерживать расширение «Пласта»
Кирилл Буданов на церемонии открытия пластового года. Фото: Офис президента Украины

Государство продолжит поддерживать движение "Пласт" в Украине, в частности его развитие в общинах и украинской диаспоре. Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов подчеркнул важность привлечения в "Пласт" как можно большего числа детей и молодежи и рассказал об утвержденной стратегии развития движения.

Об этом Кирилл Буданов заявил 13 сентября во время открытия пластового года в Киеве, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Буданов рассказал о поддержке "Пласта"

Он поздравил представителей "Пласта" и отметил, что движение на протяжении многих лет воспитывает в молодежи самостоятельность, организованность, уважение к дружбе и любовь к Украине.

Буданов: государство будет поддерживать расширение "Пласта" - фото 1
Награждение участника "Пласта". Фото: Офис президента Украины

"Пласт" должен расширять своё влияние в общинах Украины и среди украинской диаспоры. По словам Буданова, государство и в дальнейшем будет поддерживать это развитие, чтобы к движению могли присоединяться тысячи детей и молодых людей.

В Украине утвердили концепцию развития "Пласта"

Глава Офиса Президента отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил концепцию развития пластового движения до 2035 года.

Читайте также:

"Верю, что впереди нас ждут новые ячейки в украинских общинах и в диаспоре, больше возможностей для тысяч детей. "Пласт" умел воспитывать украинцев даже в те времена, когда за это их преследовали и запрещали их деятельность. Представьте, на что он будет способен теперь, когда государство начало оказывать эту поддержку", — сказал Буданов.

Он также наградил представителей "Пласта" грамотами Офиса Президента Украины.

Буданов: государство будет поддерживать расширение "Пласта" - фото 2
Участники "Пласта" держат флаг Украины. Фото: Офис президента Украины

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук подчеркнула, что организация должна стать доступной для детей в городах, общинах, прифронтовых регионах и за рубежом.

В то же время, по её словам, государство не должно превращать "Пласт" в государственную структуру. Основой движения должны оставаться самоуправление, добровольность и сообщество.

Как писали Новини.LIVE, Кирилл Буданов напомнил о трагедии украинцев и подчеркнул важность сохранения исторической памяти. Глава Офиса Президента Украины отметил, что украинцы должны помнить о преступлениях и преследованиях, которым подвергся народ, и не позволять переписывать собственную историю.

Также Буданов анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров по Украине в октябре. В то же время он призвал европейские страны не медлить с подготовкой к возможным угрозам и подчеркнул необходимость единства Украины, Соединенных Штатов и Европы.

Офис президента образование дети Кирилл Буданов молодежь
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации