Кирилл Буданов: государство будет поддерживать расширение «Пласта»

Буданов: государство будет поддерживать расширение "Пласта"
Государство продолжит поддерживать движение "Пласт" в Украине, в частности его развитие в общинах и украинской диаспоре. Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов подчеркнул важность привлечения в "Пласт" как можно большего числа детей и молодежи и рассказал об утвержденной стратегии развития движения.
Об этом Кирилл Буданов заявил 13 сентября во время открытия пластового года в Киеве, сообщает Новини.LIVE.
Буданов рассказал о поддержке "Пласта"
Он поздравил представителей "Пласта" и отметил, что движение на протяжении многих лет воспитывает в молодежи самостоятельность, организованность, уважение к дружбе и любовь к Украине.
"Пласт" должен расширять своё влияние в общинах Украины и среди украинской диаспоры. По словам Буданова, государство и в дальнейшем будет поддерживать это развитие, чтобы к движению могли присоединяться тысячи детей и молодых людей.
В Украине утвердили концепцию развития "Пласта"
Глава Офиса Президента отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил концепцию развития пластового движения до 2035 года.
"Верю, что впереди нас ждут новые ячейки в украинских общинах и в диаспоре, больше возможностей для тысяч детей. "Пласт" умел воспитывать украинцев даже в те времена, когда за это их преследовали и запрещали их деятельность. Представьте, на что он будет способен теперь, когда государство начало оказывать эту поддержку", — сказал Буданов.
Он также наградил представителей "Пласта" грамотами Офиса Президента Украины.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук подчеркнула, что организация должна стать доступной для детей в городах, общинах, прифронтовых регионах и за рубежом.
В то же время, по её словам, государство не должно превращать "Пласт" в государственную структуру. Основой движения должны оставаться самоуправление, добровольность и сообщество.
Как писали Новини.LIVE, Кирилл Буданов напомнил о трагедии украинцев и подчеркнул важность сохранения исторической памяти. Глава Офиса Президента Украины отметил, что украинцы должны помнить о преступлениях и преследованиях, которым подвергся народ, и не позволять переписывать собственную историю.
Также Буданов анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров по Украине в октябре. В то же время он призвал европейские страны не медлить с подготовкой к возможным угрозам и подчеркнул необходимость единства Украины, Соединенных Штатов и Европы.