Кирилл Буданов: государство будет поддерживать расширение «Пласта»

Кирилл Буданов на церемонии открытия пластового года. Фото: Офис президента Украины

Государство продолжит поддерживать движение "Пласт" в Украине, в частности его развитие в общинах и украинской диаспоре. Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов подчеркнул важность привлечения в "Пласт" как можно большего числа детей и молодежи и рассказал об утвержденной стратегии развития движения.

Об этом Кирилл Буданов заявил 13 сентября во время открытия пластового года в Киеве, сообщает Новини.LIVE.

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Буданов рассказал о поддержке "Пласта"

Он поздравил представителей "Пласта" и отметил, что движение на протяжении многих лет воспитывает в молодежи самостоятельность, организованность, уважение к дружбе и любовь к Украине.

Награждение участника "Пласта". Фото: Офис президента Украины

"Пласт" должен расширять своё влияние в общинах Украины и среди украинской диаспоры. По словам Буданова, государство и в дальнейшем будет поддерживать это развитие, чтобы к движению могли присоединяться тысячи детей и молодых людей.

В Украине утвердили концепцию развития "Пласта"

Глава Офиса Президента отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил концепцию развития пластового движения до 2035 года.

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"Верю, что впереди нас ждут новые ячейки в украинских общинах и в диаспоре, больше возможностей для тысяч детей. "Пласт" умел воспитывать украинцев даже в те времена, когда за это их преследовали и запрещали их деятельность. Представьте, на что он будет способен теперь, когда государство начало оказывать эту поддержку", — сказал Буданов.

Он также наградил представителей "Пласта" грамотами Офиса Президента Украины.

Участники "Пласта" держат флаг Украины. Фото: Офис президента Украины

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук подчеркнула, что организация должна стать доступной для детей в городах, общинах, прифронтовых регионах и за рубежом.

В то же время, по её словам, государство не должно превращать "Пласт" в государственную структуру. Основой движения должны оставаться самоуправление, добровольность и сообщество.

Как писали Новини.LIVE, Кирилл Буданов напомнил о трагедии украинцев и подчеркнул важность сохранения исторической памяти. Глава Офиса Президента Украины отметил, что украинцы должны помнить о преступлениях и преследованиях, которым подвергся народ, и не позволять переписывать собственную историю.

Также Буданов анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров по Украине в октябре. В то же время он призвал европейские страны не медлить с подготовкой к возможным угрозам и подчеркнул необходимость единства Украины, Соединенных Штатов и Европы.