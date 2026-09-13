Кирило Буданов: держава підтримуватиме розширення "Пласту"

Кирило Буданов під час відкриття пластового року. Фото: Офіс президента України

Держава продовжить підтримувати пластовий рух в Україні, зокрема його розвиток у громадах та українській діаспорі. Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов наголосив на важливості залучення до "Пласту" якомога більшої кількості дітей і молоді та розповів про затверджену стратегію розвитку руху.

Про це Кирило Буданов заявив 13 вересня під час відкриття пластового року в Києві, інформує Новини.LIVE.

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Буданов розповів про підтримку "Пласту"

Він привітав представників "Пласту" та зазначив, що рух протягом багатьох років виховує в молоді самостійність, організованість, повагу до дружби та любов до України.

Нагородження учасника "Пласту". Фото: Офіс президента України

"Пласт" має розширювати свій вплив у громадах України та серед української діаспори. За словами Буданова, держава й надалі підтримуватиме цей розвиток, щоб до руху могли долучатися тисячі дітей та молодих людей.

В Україні затвердили концепцію розвитку "Пласту"

Керівник Офісу Президента зазначив, що Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив концепцію розвитку пластового руху до 2035 року.

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"Вірю, попереду нові осередки в українських громадах і в діаспорі, більше можливостей для тисяч дітей. "Пласт" умів виховувати українців навіть у часи, коли за це переслідували і забороняли їхню діяльність. Уявіть, на що здатний буде тепер, коли держава почала цю підтримку", — сказав Буданов.

Він також відзначив представників "Пласту" грамотами Офісу Президента України.

Учасники "Пласту" тримають прапор України. Фото: Офіс президента України

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук наголосила, що організація має стати доступною для дітей у містах, громадах, прифронтових регіонах та за кордоном.

Водночас, за її словами, держава не повинна перетворювати "Пласт" на державну структуру. Основою руху мають залишатися самоврядність, добровільність та спільнота.

Як писали Новини.LIVE, Кирило Буданов нагадав про трагедію українців та наголосив на важливості збереження історичної пам’яті. Керівник Офісу Президента України зазначив, що українці мають пам’ятати про злочини та переслідування, яких зазнав народ, і не дозволяти переписувати власну історію.

Також Буданов анонсував новий раунд тристоронніх переговорів щодо України у жовтні. Водночас він закликав європейські країни не зволікати з підготовкою до можливих загроз та наголосив на необхідності єдності України, Сполучених Штатів і Європи.