Буданов: дискуссию вокруг мигрантов разгоняют россияне

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что дискуссию вокруг мигрантов разгоняют россияне. По его словам, РФ в своей информационной деятельности все чаще не создает новых фейков, а подхватывает реальные или локальные проблемы в других странах и раздувает их.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Кирилла Буданова, передает Новини.LIVE.

Мигранты в Украине

Россия активно использует проблемы в других странах, расширяя их до масштабов угроз. По словам Буданова, таким образом происходит искажение восприятия реальности, когда единичные инциденты или общественные дискуссии преподносятся якобы системными кризисами или признаком общей враждебности в обществе.

Руководитель ОП подчеркнул, что подобные информационные кампании быстро распространяются в медиапространстве и способны формировать международное восприятие событий даже без подтвержденной фактической основы.

"Это очень опасная вещь. При том, что я думаю, никто так и не увидел какие-то реальные действия. Но весь мир об этом сейчас говорит", — добавил Буданов.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на "Армию Inform", в украинском информационном пространстве уже более месяца распространяются фото и видео с иностранными работниками. Эти публикации вызвали неоднозначную реакцию в обществе, однако не исключается, что подобные обсуждения могут использоваться как часть информационных кампаний со стороны Кремля.

А финансовый аналитик Алексей Кущ сообщил, что в Украине на фоне демографических изменений обостряется нехватка работников в ряде секторов экономики. В то же время эксперты отмечают, что реальная потребность в трудовых мигрантах существенно меньше, чем это иногда подается в публичных обсуждениях.