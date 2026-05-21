Буданов: дискусію навколо мігрантів розганяють росіяни

Буданов: дискусію навколо мігрантів розганяють росіяни

Дата публікації: 21 травня 2026 14:01
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що дискусію навколо мігрантів розганяють росіяни. За його словами, РФ у своїй інформаційній діяльності дедалі частіше не створює нові фейки, а підхоплює реальні або локальні проблеми в інших країнах та роздуває їх.

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на Кирила Буданова, передає Новини.LIVE.

Мігранти в Україні

Росія активно використовує проблеми в інших країнах, розширюючи їх до масштабів загроз. За словами Буданова, таким чином відбувається спотворення сприйняття реальності, коли поодинокі інциденти або суспільні дискусії подаються як нібито системні кризи чи ознака загальної ворожості в суспільстві.

Керівник ОП підкреслив, що подібні інформаційні кампанії швидко розповсюджуються в медіапросторі та здатні формувати міжнародне сприйняття подій навіть без підтвердженої фактичної основи.

"Це дуже небезпечна річ. При тому, що я думаю, ніхто так і не побачив якісь реальні дії. Але весь світ про це зараз говорить", — додав Буданов.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на "Армію Inform", в українському інформаційному просторі вже понад місяць поширюються фото та відео з іноземними працівниками. Ці публікації викликали неоднозначну реакцію в суспільстві, однак не виключається, що подібні обговорення можуть бути використані як частина інформаційних кампаній з боку Кремля.

А фінансовий аналітик Олексій Кущ повідомив, що в Україні на тлі демографічних змін загострюється нестача працівників у низці секторів економіки. Водночас експерти зазначають, що реальна потреба в трудових мігрантах є суттєво меншою, ніж це іноді подається в публічних обговореннях.

Україна мігранти Кирило Буданов
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
