Главная Новости дня Буданов будет вести переговоры с кем угодно ради результата

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 18:03
Буданов будет вести переговоры с кем-либо для достижения результата — эксперт
Кирилл Буданов. Фото: Фото: пресс-служба ОП

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов понимает, что переговоры надо вести со всеми, с кем нужно для достижения результата — и он готов делать это. Он не только так мыслит, но и действует соответственно.

Об этом заявил блогер и политический эксперт Владимир Цыбулько, комментируя выступление экс-начальника ГУР в Давосе.

Читайте также:

Анализ речи Буданова

"Посмотрел видео панельной дискуссии в Давосе с участием Кирилла Буданова. Тема максимально актуальна для каждого из нас: "Путь к миру в Украине: силой или соглашением?" Глава ОП говорил принципиально нужные вещи: о необходимости единения цивилизованного мира против России, о важности продолжения помощи Украине — все, что и должен продвигать государственник на западную аудиторию", — отметил блогер.

Отдельно он обратил внимание на один важный тезис Буданова, с которым ранее публично, по крайней мере на мероприятиях такого уровня, никто не выходил. А именно, комментируя степень вовлеченности РФ в переговорный процесс, он сказал: "Есть неприятные люди, есть неприятные страны, возможно даже. Но закрытие глаз на это не поможет. Мы должны иметь с ними дело, к сожалению".

"Это демонстрирует глубокое понимание Кириллом Алексеевичем того, что переговорщик должен вести переговоры со всеми, с кем необходимо для достижения результата. А не только с теми, с кем приятно и комфортно общаться. Добавлю от себя: в противном случае такой переговорщик — просто профнепригоден, и его нужно менять. Примечательно, что Буданов не только утверждает, но и действует соответственно. Он уже доказал, что готов вести переговоры с кем угодно, лишь бы от этого была польза Украине. Его непосредственное участие в организации обменов пленных это подтверждает", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Цыбулько привел цитату Буданова из выступления на форуме.

"Это сложный путь. Но другого пути, чем работать с реальностью такой, какой она есть, не существует", — сказал глава ОП.

Напомним, ранее результаты опроса о доверии общества показали, что Буданов существенно сократил разрыв с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Также Буданова как переговорщика отметил спецпосланник президента США.

переговоры Кирилл Буданов война в Украине мирные переговоры саммит в Давосе 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
