Буданов вестиме переговори з будь-ким задля досягнення результату — експерт

Буданов вестиме переговори з будь-ким задля результату — експерт
Керівник Офісу президента Кирило Буданов розуміє, що переговори треба вести з усіма, з ким потрібно для досягнення результату — і він готовий робити це. Він не лише так мислить, а й діє відповідно.
Про це заявив блогер та політичний експерт Володимир Цибулько, коментуючи виступ ексначальника ГУР у Давосі.
Аналіз промови Буданова
"Подивився відео панельної дискусії в Давосі за участі Кирила Буданова. Тема максимально актуальна для кожного з нас: "Шлях до миру в Україні: силою чи угодою?" Очільник ОП казав принципово потрібні речі: про необхідність єднання цивілізованого світу проти Росії, про важливість продовження допомоги Україні — все, що й має просувати державник на західну аудиторію", — наголосив блогер.
Окремо він звернув увагу на одну важливу тезу Буданова, з якою раніше публічно, принаймні на заходах такого рівня, ніхто не виходив. А саме, коментуючи ступінь залученості РФ у переговорний процес, він сказав: "Є неприємні люди, є неприємні країни, можливо навіть. Але ж заплющення очей на це не допоможе. Ми маємо мати з ними справу, на жаль".
"Це демонструє глибоке розуміння Кирилом Олексійовичем того, що переговірник повинен вести переговори з усіма, з ким необхідно для досягнення результату. А не тільки з тими, з ким приємно і комфортно спілкуватися. Додам від себе: у іншому випадку такий переговірник — просто профнепридатний, і його потрібно міняти. Примітно, що Буданов не лише стверджує, але й діє відповідно. Він вже довів, що готовий вести переговори з ким завгодно, аби з того була користь Україні. Його безпосередня участь у організації обмінів полонених це підтверджує", — підкреслив експерт.
Крім того, Цибулько навів цитату Буданова з виступу на форумі.
"Це складний шлях. Але іншого шляху, ніж працювати з реальністю такою, якою вона є, не існує", — сказав очільник ОП.
Нагадаємо, раніше результати опитування щодо довіри суспільства показали, що Буданов суттєво скоротив розрив із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Також Буданова як перемовника відзначив спецпосланець президента США.
