Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов вестиме переговори з будь-ким задля результату — експерт

Буданов вестиме переговори з будь-ким задля результату — експерт

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 18:03
Буданов вестиме переговори з будь-ким задля досягнення результату — експерт
Кирило Буданов. Фото: пресслужба ОП

Керівник Офісу президента Кирило Буданов розуміє, що переговори треба вести з усіма, з ким потрібно для досягнення результату — і він готовий робити це. Він не лише так мислить, а й діє відповідно.

Про це заявив блогер та політичний експерт Володимир Цибулько, коментуючи виступ ексначальника ГУР у Давосі.

Реклама
Читайте також:

Аналіз промови Буданова

"Подивився відео панельної дискусії в Давосі за участі Кирила Буданова. Тема максимально актуальна для кожного з нас: "Шлях до миру в Україні: силою чи угодою?" Очільник ОП казав принципово потрібні речі: про необхідність єднання цивілізованого світу проти Росії, про важливість продовження допомоги Україні — все, що й має просувати державник на західну аудиторію", — наголосив блогер.

Окремо він звернув увагу на одну важливу тезу Буданова, з якою раніше публічно, принаймні на заходах такого рівня, ніхто не виходив. А саме, коментуючи ступінь залученості РФ у переговорний процес, він сказав: "Є неприємні люди, є неприємні країни, можливо навіть. Але ж заплющення очей на це не допоможе. Ми маємо мати з ними справу, на жаль".

"Це демонструє глибоке розуміння Кирилом Олексійовичем того, що переговірник повинен вести переговори з усіма, з ким необхідно для досягнення результату. А не тільки з тими, з ким приємно і комфортно спілкуватися. Додам від себе: у іншому випадку такий переговірник — просто профнепридатний, і його потрібно міняти. Примітно, що Буданов не лише стверджує, але й діє відповідно. Він вже довів, що готовий вести переговори з ким завгодно, аби з того була користь Україні. Його безпосередня участь у організації обмінів полонених це підтверджує", — підкреслив експерт.

Крім того, Цибулько навів цитату Буданова з виступу на форумі.

"Це складний шлях. Але іншого шляху, ніж працювати з реальністю такою, якою вона є, не існує", — сказав очільник ОП.

Нагадаємо, раніше результати опитування щодо довіри суспільства показали, що Буданов суттєво скоротив розрив із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Також Буданова як перемовника відзначив спецпосланець президента США.

переговори Кирило Буданов війна в Україні мирні переговори саміт в Давосі 2026
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації