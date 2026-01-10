Видео
Україна
Буданов анонсировал меры против коррупции в ТЦК и проблем СЗЧ

Буданов анонсировал меры против коррупции в ТЦК и проблем СЗЧ

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 13:48
Буданов провел совещание с руководством ВСУ по СЗЧ и коррупции в ТЦК
Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов провел расширенное совещание с руководством ВСУ и руководителями правоохранительных органов. Ключевой темой стало противодействие коррупции в ТЦК, а также рост случаев самовольного оставления части среди личного состава.

Об этом руководитель ОП сообщил в Telegram в субботу, 10 января.

Читайте также:

Буданов провел совещание с руководством ВСУ и правоохранительных органов

Генерал подчеркнул, что коррупция в системе Территориальных центров комплектования и социальной поддержки существенно влияет на общую обороноспособность страны.

Буданов провел совместное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, ВСП и руководителями правоохранительных органов по внедрению мер по противодействию случаям взяточничества, а также СЗЧ в армии.

"Злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины — недопустимы. Изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения", — подчеркнул Буданов.

Кирило Буданов провів нараду
Совещание Кирилла Буданова с руководство ВСУ и правоохранительных органов. Фото: Офис президента

Напомним, накануне Кирилл Буданов обсудил с британским министром Джоном Гили поддержку ВСУ.

А также стало известно, что Кирилл Буданов вошел в состав Ставки Верховного главнокомандующего.

Офис президента ВСУ коррупция Кирилл Буданов ТЦК и СП СОЧ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
