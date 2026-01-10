Відео
Буданов анонсував заходи протидії корупції в ТЦК і проблем СЗЧ

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 13:48
Буданов провів нараду з керівництвом ЗСУ щодо СЗЧ і корупції в ТЦК
Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов провів розширену нараду з керівництвом ЗСУ та очільниками правоохоронних органів. Ключовою темою стала протидія корупції в ТЦК, а також зростання випадків самовільного залишення частини серед особового складу.

Про це керівник ОП повідомив у Telegram у суботу, 10 січня.

Читайте також:

Буданов провів нараду з керівництвом ЗСУ і правоохоронних органів

Генерал наголосив, що корупція в системі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки суттєво впливає на загальну обороноздатність країни.

Буданов провів спільну нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів щодо впровадження заходів для протидії випадкам хабарництва, а також СЗЧ у війську.

"Зловживання посадовими обов'язками та підрив військової дисципліни — неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення", — наголосив Буданов.

Кирило Буданов провів нараду
Нарада Кирила Буданова з керівництво ЗСУ та правоохоронних органів. Фото: Офіс президента

Нагадаємо, напередодні Кирило Буданов обговорив з британським міністром Джоном Гілі підтримку ЗСУ.

А також стало відомо, що Кирило Буданов увійшов до складу Ставки Верховного головнокомандувача.

Офіс президента ЗСУ корупція Кирило Буданов ТЦК та СП СЗЧ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
