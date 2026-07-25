Британский эксперт объяснил, почему считает Украину менее коррумпированной, чем США

Украинцы протестуют против отставки Михаила Федорова. Фото: Новини.LIVE

Комментируя протесты в Украине, британский политический обозреватель Sky News Майкл Кларк заявил, что украинское общество демонстрирует гораздо большую нетерпимость к коррупции, чем американское. По его мнению, это дает основания утверждать, что Украина может быть менее коррумпированной, чем США. Также эксперт назвал нынешние события в Украине проявлением прямой демократии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Майкла Кларка.

Британский эксперт о коррупции и протестах в Украине

По словам эксперта, нынешняя ситуация свидетельствует о принципиальном различии в отношении к коррупции между украинским и американским обществами. Он отметил, что украинцы открыто говорят об этой проблеме и выходят на протесты, тогда как в США, по его мнению, коррупцию в значительной степени восприняли как привычное явление.

Кларк также подчеркнул, что даже если бы у Украины были серьезные внутренние проблемы, это не отменяет необходимости поддерживать ее, ведь страна стала жертвой неспровоцированной агрессии со стороны России.

"Украина говорит о коррупции, потому что она её беспокоит. Вы, ребята, перестали об этом говорить, потому что вас это больше не беспокоит. Вы нормализовали это. Я думаю, что есть весомый аргумент в пользу того, что Украина менее коррумпирована, чем США. И даже если бы она была коррумпированной, даже если в Украине как государстве есть всевозможные проблемы, мы все равно должны поддерживать ее, потому что на нее внезапно напал ее сосед", — отметил Майкл Кларк.

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Отдельно британский эксперт обратил внимание на то, что нынешние протесты являются проявлением прямой демократии. По его словам, когда граждане открыто выражают свою позицию, у власти нет иного выбора, кроме как прислушаться к обществу.

По мнению Кларка, именно благодаря таким процессам Украина постепенно движется к современной европейской либеральной демократии.

"Возможно, это не очень хорошо сработает. Но Украина, спотыкаясь, прокладывает себе путь к современной капиталистической либеральной демократии, к которой мы привыкли в Западной Европе", — отметил британский обозреватель.

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Братиславе задержали бывшего высокопоставленного чиновника Федерации футбола Украины, которого подозревают в организации схемы хищения почти 295 млн грн. По данным Офиса генерального прокурора, после задержания начата процедура экстрадиции подозреваемого в Украину. По информации СМИ, речь идет о бывшем президенте Украинской ассоциации футбола Андрее Павелко.

Новини.LIVE также сообщали, что ГБР, СБУ и Нацполиция разоблачили двух должностных лиц Государственной таможенной службы, которых подозревают в организации коррупционных схем при таможенном оформлении товаров и автомобилей. По данным следствия, таможенники вымогали взятки за беспрепятственное прохождение процедур, а в случае отказа искусственно затягивали оформление. Обоим фигурантам сообщили о подозрении, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.