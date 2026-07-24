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Главная Новости дня Ущерб на 295 млн грн: в Словакии задержали экс-чиновника Федерации футбола Украины

Ущерб на 295 млн грн: в Словакии задержали экс-чиновника Федерации футбола Украины

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 19:53
Андрей Павелко — бывшего чиновника ФФУ задержали в Словакии
Федерация футбола Украины. Фото: astana.engineering

В столице Словакии Братиславе правоохранительные органы задержали бывшего высокопоставленного чиновника Федерации футбола Украины (ныне Украинская ассоциация футбола), который долгое время скрывался от украинского правосудия. Его подозревают в организации масштабной схемы по хищению средств Федерации на сумму почти 295 миллионов гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Задержание чиновника в Словакии

По данным следствия, фигурант организовал механизм незаконного вывода средств Федерации футбола Украины через подконтрольные коммерческие предприятия. Для этого заключались фиктивные договоры на поставку морепродуктов, элитных сортов чая, кофе и электрооборудования, которые фактически никогда не поставлялись.

В результате деньги были выведены, а Федерация футбола Украины и ее региональные отделения понесли убытки почти на 295 млн гривен.

После задержания подозреваемого Офис Генерального прокурора начал процедуру его экстрадиции в Украину. В компетентные органы Словацкой Республики уже направлено официальное уведомление о намерении обратиться с запросом о выдаче подозреваемого, а также ходатайство о применении к нему временного ареста.

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В Офисе генерального прокурора отметили, что задержание стало возможным благодаря международному розыску и эффективному взаимодействию украинских правоохранителей с правоохранительными органами Словакии.

"Время, расстояние, другая страна или новая жизнь не отменяют ответственности", — подчеркнули в ведомстве.

Там также добавили, что и в дальнейшем будут работать над возвращением в Украину лиц, которые пытаются уклониться от ответственности, скрываясь за границей.

Отметим, имя бывшего чиновника не раскрывали, но, по данным СМИ, речь идет о бывшем президенте УАФ Андрее Павелко. МВД разыскивает его по подозрению в присвоении имущества и служебном подлоге еще с декабря 2025 года.

Как писали Новини.LIVE, ранее Дмитрий Лубинец раскрыл схемы взяточничества в ТЦК. По его словам, отдельные военнообязанные платят значительные взятки, чтобы избежать призыва, в то время как люди без финансовых возможностей вынуждены проходить мобилизацию.

Также мы сообщали, что ГБР и СБУ разоблачили на взятках двух должностных лиц Государственной таможни. Их подозревают в организации коррупционных схем при таможенном оформлении товаров и транспортных средств.

коррупция УАФ Андрей Павелко Словакия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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