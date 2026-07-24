Андрій Павелко — експосадовця ФФУ затримали у Словаччині

Федерація футболу України. фото: astana.engineering

У столиці Словаччини Братиславі правоохоронці затримали колишнього високопосадовця Федерації футболу України (нині Українська асоціація футболу), який тривалий час переховувався від українського правосуддя. Його підозрюють в організації масштабної схеми з розкрадання коштів Федерації на суму майже 295 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Затримання посадовця у Словаччині

За даними слідства, фігурант організував механізм незаконного виведення коштів Федерації футболу України через підконтрольні комерційні підприємства. Для цього укладалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, які фактично ніколи не постачалися.

В результаті гроші були виведені, а Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали збитків майже на 295 млн гривень.

Після затримання підозрюваного Офіс Генерального прокурора розпочав процедуру його екстрадиції до України. До компетентних органів Словацької Республіки вже направлено офіційне повідомлення про намір звернутися із запитом щодо видачі підозрюваного, а також клопотання про застосування до нього тимчасового арешту.

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В Офісі Генпрокурора зазначили, що затримання стало можливим завдяки міжнародному розшуку та ефективній взаємодії українських правоохоронців із правоохоронними органами Словаччини.

"Час, відстань, інша країна чи нове життя не скасовують відповідальності", — наголосили у відомстві.

Там також додали, що й надалі працюватимуть над поверненням до України осіб, які намагаються уникнути відповідальності, переховуючись за кордоном.

Зазначимо, ім'я експосадовця не розкривали, але за даними ЗМІ, йдеться про колишнього президента УАФ Андрія Павелка. МВС розшукує його за підозрою у привласненні майна та службовому підробленні ще з грудня 2025 року.

Як писали Новини.LIVE, раніше Дмитро Лубінець розкрив схеми хабарів у ТЦК. За його словами, окремі військовозобов'язані платять значні хабарі, щоб уникнути призову, тоді як люди без фінансових можливостей змушені проходити мобілізацію.

Також ми повідомляли, що ДБР і СБУ викрили на хабарях двох посадовців Державної митниці. Їх підозрюють в організації корупційних схем під час митного оформлення товарів та транспортних засобів.