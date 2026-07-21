Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В ряде украинских городов в пятый раз прошел митинг против отставки Федорова

В ряде украинских городов в пятый раз прошел митинг против отставки Федорова

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 08:35
20 июля 2026 года в Запорожье, Львове и Одессе прошли акции против отставки Федорова
Митинг во Львове 20 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 20 липня, в низці міст України відбулися мітинги за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Люди п'ятий день поспіль вийшли на акції протесту, сподіваючись, що влада все ж таки їх почує. Зокрема, пікети пройшли в Запоріжжі, Львові та Одесі. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Мітинг у Запоріжжі

Мітинг у Запоріжжі 20 липня 2026 року
Акція протесту в Запоріжжі 20 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Як повідомила кореспондентка Новини.LIVE Ксенія Клещенко, на Бульварі Шевченка ввечері 20 липня зібралися близько пів сотні людей. Попри повітряну тривогу та постійну загрозу російських атак, учасники продовжували стояти, скандуючи "Замахали ваші схеми", "Нам потрібен русоріз", "Депутати, на роботу", "На війні нема канікул", "Запоріжжя не мовчить". 

Плакат учасника акції протесту в Запоріжжі 20 липня 2026 року
Плакат одного з учасників мітингу в Запоріжжі 20 липня 2026 року

"Він показав, що дуже ефективний на своєму місці. Тобто, всі ми знаємо за "Старлінки", потім всі ми знаємо за те, що вони оптимізували закупівлю, прибрали непотрібні снаряди, які на коротку відстань треба було стріляти... Федоров показав, що він дуже ефективний. Я йому вірю", — заявив учасник мітингу, військовослужбовець Владислав Рибалко.

Мітинг у Запоріжжі 20 липня 2026 року
Акція протесту в Запоріжжі 20 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Мітинг у Львові

Мітинг у Львові 20 липня 2026 року
Акція протесту у Львові 20 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

За словами кореспондентки Новини.LIVE Марти Байдаки, учасники п'ятої акції протесту у Львові вимагали повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, закликали Верховну Раду переглянути кадрові рішення та заявили, що прагнуть бути почутими владою.

Читайте также:
Мітинг у Львові 20 липня 2026 року
Собака на мітингу у Львові 20 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Мітинг розпочався із хвилини мовчання та виконання гімну України. Участь у ньому взяли містяни, військовослужбовці та ветерани. Люди скандували "Не гальмуй — реформуй!", "Країні — міністра". 

Мітинг у Львові 20 липня 2026 року
Акція протесту у Львові 20 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Протест в Одесі 

Мітинг в Одесі 20 липня 2026 року
Акція протесту в Одесі 20 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

На вулиці Дерибасівській у середмісті Одеси зібралися близько 150 людей.  Учасники акції вигукували: "За реформи не звільняють", "Поверніть Федорова", "Змінимось або загинемо", "Україна понад усе", "На війні нема канікул", "Сирський — геть", Свободу слова військовим", "Одна єдина соборна Україна", "Військові неодноразові". Також присутні виконали гімн України.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 16 липня у Львові та Києві відбулися мітинги на підтримку Михайла Федорова. Люди вийшли на акції, щоб висловити протест проти його відставки з посади міністра оборони. Учасники тримали в руках плакати та скандували гасла "Влада — це не жарти", "Ганьба", "Руки геть".

Також Новини.LIVE з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ писав, що Олександр Сирський не конфліктував із Михайлом Федоровим. Відносини між ними було суто робочими. Траплялися різні позиції, але, на думку Сирського, так і має бути між двома інституціями під час повномасштабної війни.

 

Михаил Федоров митинг протесты
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации