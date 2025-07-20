Британия разрабатывает новый истребитель Tempest

Изображение истребителя Tempest, созданное с помощью компьютерной графики. Фото: BAE Systems

Великобритания разрабатывает новый истребитель Tempest. Ожидается, что при необходимости он сможет незаметно добираться до военных целей на территории России.

Об этом пишет британское издание The Telegraph.

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По информации The Telegraph, сверхзвуковой истребитель имеет название Tempest. Его характерным признаком является большой размер, для того чтобы внутри можно было разместить больше топливных баков, вооружения и технических средств.

Объясняется, что увеличенные топливные баки позволят истребителю летать на большие расстояния вглубь вражеской территории для уничтожения систем ПВО и других военных целей.

Эксперты отмечают, что если бы НАТО когда-то пришлось бы воевать с Россией, то самолет смог бы взлететь с британского аэродрома, и незамеченным залететь на территорию России. А также уничтожить вражескую противовоздушную оборону и вернуться обратно.

Кроме того, военный аналитик Фрэнсис Тус говорит, что дальность полета — одна из важнейших вещей для истребителя.

"Вы можете сделать свой самолет максимально малозаметным, но если его нужно заправлять заправщиком, то в конце концов вашему противнику нужно только отследить и уничтожить этот заправщик", — объяснил военный эксперт.

По данным The Telegraph, истребитель Tempest планируют ввести в эксплуатацию в 2035 году в рамках Глобальной программы боевой авиации (GCAP). Истребитель сможет заменить имеющиеся на вооружении Королевских ВВС Typhoon и американские F-35A.

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