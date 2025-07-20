Зображення винищувача Tempest, створене за допомогою комп'ютерної графіки. Фото: BAE Systems

Велика Британія розробляє новий винищувач Tempest. Очікується, що за необхідності він зможе непомітно діставатися до військових цілей на території Росії.

Про це пише британське видання The Telegraph.

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За інформацією The Telegraph, надзвуковий винищувач має назву Tempest. Його характерною ознакою є великий розмір для того, щоб всередині можна було розмістити більше паливних баків, озброєння та технічних засобів.

Пояснюється, що збільшені паливні баки дозволять винищувачу літати на великі відстані вглиб ворожої території для знищення систем ППО та інших військових цілей.

Експерти зазначають, що якби НАТО колись довелось би воювати з Росією, то літак зміг би злетіти з британського аеродрому і непоміченим залетіти на територію Росії. А також знищити ворожу протиповітряну оборону та повернутися назад.

Крім того, військовий аналітик Френсіс Тус каже, що дальність польоту — одна з найважливіших речей для винищувача.

"Ви можете зробити свій літак максимально малопомітним, але якщо його потрібно заправляти заправником, то зрештою вашому противнику потрібно лише відстежити та знищити цей заправник", — пояснив військовий експерт.

За даними The Telegraph, винищувач Tempest планують ввести в експлуатацію у 2035 році в межах Глобальної програми бойової авіації (GCAP). Винищувач зможе замінити наявні на озброєнні Королівських ВПС Typhoon і американські F-35A.

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