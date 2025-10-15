Великобритания передала Украине 85 тыс. военных дронов

Военный дрон. Фото: ПС ВСУ

Великобритания значительно усилила поддержку Украины - только за шесть месяцев 2025 года страна поставила более 85 000 военных беспилотников. Поставка стала возможной благодаря масштабным инвестициям в производство и партнерству с украинской стороной.

Об этом заявил министр обороны Джон Хили во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

Украина получила от Британии 85 тысяч дронов

Как сообщил Хили, в 2025 году Великобритания инвестировала 600 млн фунтов стерлингов в ускорение поставок дронов для ВСУ. Речь идет о десятках тысяч FPV-дронов ближнего радиуса действия, которые играют решающую роль на линии фронта, обеспечивая разведку, точечные удары и противодействие массовым атакам российских беспилотников.

Министр подчеркнул, что союзники должны увеличивать производство беспилотников и укреплять ПВО НАТО, чтобы сдерживать агрессию Кремля. По его словам, Великобритания уже заключила ряд новых промышленных соглашений, в частности совместно с Украиной разрабатывает дрон-перехватчик Octopus, который используется для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры от атак "Шахедов".

Данные с украинского поля боя теперь помогают совершенствовать производство этих перехватчиков — ежемесячно планируется поставлять тысячи новых беспилотников-перехватчиков.

"Опасная эскалация Путина в Украине и во всей Европе должна отвечать наращиванием производства наших беспилотников и усилением противовоздушной обороны НАТО. Великобритания усиливает нашу поддержку Украине, поставив более 85 тыс. беспилотников за последние шесть месяцев и подписав новые промышленные партнерства с целью быстрой разработки тысяч новых беспилотников-перехватчиков для сбивания путинских атак. Это создает новые рабочие места как в Великобритании, так и в Украине", — сказал Хили.

В общем, в 2025 году Лондон потратил более 600 миллионов фунтов стерлингов на поставку дронов для Украины. Эти инвестиции стали частью рекордного пакета помощи в 4,5 миллиарда фунтов. Часть финансирования направлена британским компаниям Tekever, Windracer и Malloy, которые обеспечивают сотни рабочих мест в Британии.

Кроме того, британско-латвийская коалиция по развитию дроновых возможностей продолжает закупки современных перехватчиков для Украины. Вскоре ожидается новое соглашение на поставку около 35 000 дополнительных систем перехвата, что позволит эффективнее противодействовать иранским беспилотникам Shahed.

Хили подчеркнул, что поддержка Украины является неотъемлемой частью британского "Плана изменений" в сфере национальной безопасности, ведь, по его словам, "безопасность Великобритании начинается в Украине".

