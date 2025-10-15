Велика Британія передала Україні 85 тис. військових дронів

Військовий дрон. Фото: ПС ЗСУ

Велика Британія значно посилила підтримку України — лише за шість місяців 2025 року країна поставила понад 85 000 військових безпілотників. Поставка стала можливою завдяки масштабним інвестиціям у виробництво та партнерству з українською стороною.

Про це заявив міністр оборони Джон Гілі під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі.

Україна отримала від Британії 85 тисяч дронів

Як повідомив Гілі, 2025 року Велика Британія інвестувала 600 млн фунтів стерлінгів у прискорення постачання дронів для ЗСУ. Йдеться про десятки тисяч FPV-дронів ближнього радіусу дії, які відіграють вирішальну роль на лінії фронту, забезпечуючи розвідку, точкові удари та протидію масовим атакам російських безпілотників.

Міністр наголосив, що союзники мають збільшувати виробництво безпілотників і зміцнювати ППО НАТО, щоб стримувати агресію Кремля. За його словами, Великобританія вже уклала низку нових промислових угод, зокрема спільно з Україною розробляє дрон-перехоплювач Octopus, який використовується для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури від атак "Шахедів".

Дані з українського поля бою тепер допомагають удосконалювати виробництво цих перехоплювачів — щомісяця планується постачати тисячі нових безпілотників-перехоплювачів.

"Небезпечна ескалація Путіна в Україні і в усій Європі повинна відповідати нарощуванням виробництва наших безпілотників і посиленням протиповітряної оборони НАТО. Велика Британія посилює нашу підтримку Україні, поставивши понад 85 тис. безпілотників за останні шість місяців і підписавши нові промислові партнерства з метою швидкої розробки тисяч нових безпілотників-перехоплювачів для збиття путінських атак. Це створює нові робочі місця як у Великій Британії, так і в Україні", — сказав Гілі.

Загалом, у 2025 році Лондон витратив понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів на постачання дронів для України. Ці інвестиції стали частиною рекордного пакета допомоги у 4,5 мільярда фунтів. Частина фінансування спрямована британським компаніям Tekever, Windracer і Malloy, які забезпечують сотні робочих місць у Британії.

Крім того, британсько-латвійська коаліція з розвитку дронових спроможностей продовжує закупівлі сучасних перехоплювачів для України. Невдовзі очікується нова угода на постачання близько 35 000 додаткових систем перехоплення, що дозволить ефективніше протидіяти іранським безпілотникам Shahed.

Гілі наголосив, що підтримка України є невід'ємною частиною британського "Плану змін" у сфері національної безпеки, адже, за його словами, "безпека Великої Британії починається в Україні".

