Британия объявила о передаче Украине пакета усиления ПВО

Великобритания объявила, что выделит Украине большой пакет военной помощи для усиления противовоздушной обороны. Его размер почти 685 миллионов евро.

Об этом сообщает Sky News.

Военная помощь Украине от Британии

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Киев получит системы ПВО, ракеты и автоматизированные турели для сбивания беспилотников. Он отметил, что украинцы борются с большим мужеством.

Гили объявил о помощи в рамках встречи в формате "Рамштайн" 16 декабря. Он является сопредседателем 32-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Инвестиции Великобритании в размере 600 млн фунтов стерлингов (около 685 млн евро) в этом году являются критически важной помощью для украинцев, которые защищают свои города, села и энергетическую инфраструктуру от варварских нападений России", — добавил министр обороны Великобритании.

Кроме того, он подчеркнул, что Лондон работает вместе с партнерами над тем, чтобы давать Украине важную поддержку, чтобы поставить ее в самую сильную возможную позицию для обеспечения мира.

Напомним, ЕС передал Украине обещанные 2 млн артснарядов. Только за этот год Европа предоставила Украине военной помощи на 27 миллиардов евро.

Кроме того, Мерц заявил о выделении Украине более 11 млрд евро в 2026 году. Также Германия обещает обеспечить энергоснабжением украинские детсады, школы и больницы.