Главная Новости дня Британия передаст Украине пакет помощи — усилят ПВО

Британия передаст Украине пакет помощи — усилят ПВО

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 17:42
Британия объявила о передаче Украине пакета усиления ПВО
Министр обороны Британии Джон Гили. Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

Великобритания объявила, что выделит Украине большой пакет военной помощи для усиления противовоздушной обороны. Его размер почти 685 миллионов евро.

Об этом сообщает Sky News.

Читайте также:

Военная помощь Украине от Британии

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Киев получит системы ПВО, ракеты и автоматизированные турели для сбивания беспилотников. Он отметил, что украинцы борются с большим мужеством.

Гили объявил о помощи в рамках встречи в формате "Рамштайн" 16 декабря. Он является сопредседателем 32-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Инвестиции Великобритании в размере 600 млн фунтов стерлингов (около 685 млн евро) в этом году являются критически важной помощью для украинцев, которые защищают свои города, села и энергетическую инфраструктуру от варварских нападений России", — добавил министр обороны Великобритании.

Кроме того, он подчеркнул, что Лондон работает вместе с партнерами над тем, чтобы давать Украине важную поддержку, чтобы поставить ее в самую сильную возможную позицию для обеспечения мира.

Напомним, ЕС передал Украине обещанные 2 млн артснарядов. Только за этот год Европа предоставила Украине военной помощи на 27 миллиардов евро.

Кроме того, Мерц заявил о выделении Украине более 11 млрд евро в 2026 году. Также Германия обещает обеспечить энергоснабжением украинские детсады, школы и больницы.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
