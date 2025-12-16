Британія оголосила про передачу Україні пакета посилення ППО

Міністр оборони Британії Джон Гілі. Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

Британія оголосила, що виділить Україні великий пакет військової допомоги для посилення протиповітряної оборони. Його розмір майже 685 мільйонів євро.

Про це повідомляє Sky News.

Військова допомога Україні від Британії

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що Київ отримає системи ППО, ракети та автоматизовані турелі для збивання безпілотників. Він наголосив, що українці борються з великою мужністю.

Гілі оголосив про допомогу у рамках зустрічі у форматі "Рамштайн" 16 грудня. Він є співголовою 32-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

"Інвестиції Великої Британії у розмірі 600 млн фунтів стерлінгів (близько 685 млн євро) цього року є критично важливою допомогою для українців, які захищають свої міста, села та енергетичну інфраструктуру від варварських нападів Росії", — додав міністр оборони Британії.

Крім того, він підкреслив, що Лондон працює разом з партнерами над тим, аби давати Україну важливу підтримку, щоб поставити її в найсильнішу можливу позицію для забезпечення миру.

Нагадаємо, ЄС передав Україні обіцяні 2 млн артснарядів. Лише за цей рік Європа надала Україні військової допомоги на 27 мільярдів євро.

Крім того, Мерц заявив про виділення Україні понад 11 млрд євро у 2026 році. Також Німеччина обіцяє забезпечити енергопостачанням українські дитсадки, школи та лікарні.