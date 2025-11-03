Британия передала Украине ракеты Storm Shadow для ударов по России

Ракета Storm Shadow. Фото: GettyImages

Правительство Великобритании передало Украине крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по России. Пока неизвестно, о каком количестве вооружения идет речь.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в понедельник, 3 ноября.

Ракеты Storm Shadow для Украины

Ракеты передали Украине, чтобы укрепить ее запасы перед зимним периодом. Как сообщили информированные источники, Великобритания обеспокоена тем, что Кремль усиливает свои атаки.

Из-за усиления влияния санкций на Россию Великобритания вместе с союзниками стремится продемонстрировать российскому диктатору Владимиру Путину, что западная поддержка Украины будет более длительной, чем возможность российской экономики финансировать войну.

Передача ракет Storm Shadow состоялась после того, как лидер США Дональд Трамп исключил возможность отправки ракет Tomahark в Украину.

Напомним, недавно премьер Британии Кир Стармер заявил, что союзники планируют увеличить возможности ВСУ по дальнобойным ударам.

Ранее Стармер отметил, что российский диктатор Путин является единственным, кто не хочет заканчивать войну против Украины.