Британія передала Україні ракети Storm Shadow для ударів по Росії

Ракета Storm Shadow. Фото: GettyImages

Уряд Великої Британії передав Україні крилаті ракети Storm Shadow для ударів по Росії. Наразі невідомо, про яку кількість озброєння йдеться.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела у понеділок, 3 листопада.

Ракети Storm Shadow для України

Ракети передали Україні, щоб зміцнити її запаси перед зимовим періодом. Як повідомили поінформовані джерела, Велика Британія занепокоєна тим, Кремль посилює свої атаки.

Через посилення впливу санкцій на Росію Велика Британія разом із союзниками прагне продемонструвати російському диктатору Володимиру Путіну, що західна підтримка України буде тривалішою, ніж можливість російської економіки фінансувати війну.

Передача ракет Storm Shadow відбулася після того, як лідер США Дональд Трамп виключив можливість відправки ракет Tomahark в Україну.

Нагадаємо, нещодавно премʼєр Британії Кір Стармер заявив, що союзники планують збільшити можливості ЗСУ щодо далекобійних ударів.

Раніше Стармер наголосив, що російський диктатор Путін є єдиним, хто не хоче закінчувати війну проти України.