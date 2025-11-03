Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Британія передала Україні додаткові ракети Storm Shadow, — ЗМІ

Британія передала Україні додаткові ракети Storm Shadow, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 13:14
Оновлено: 13:14
Британія передала Україні ракети Storm Shadow для ударів по Росії
Ракета Storm Shadow. Фото: GettyImages

Уряд Великої Британії передав Україні крилаті ракети Storm Shadow для ударів по Росії. Наразі невідомо, про яку кількість озброєння йдеться. 

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела у понеділок, 3 листопада.

Реклама
Читайте також:

Ракети Storm Shadow для України

Ракети передали Україні, щоб зміцнити її запаси перед зимовим періодом. Як повідомили поінформовані джерела, Велика Британія занепокоєна тим, Кремль посилює свої атаки.

Через посилення впливу санкцій на Росію Велика Британія разом із союзниками прагне продемонструвати російському диктатору Володимиру Путіну, що західна підтримка України буде тривалішою, ніж можливість російської економіки фінансувати війну.

Передача ракет Storm Shadow відбулася після того, як лідер США Дональд Трамп виключив можливість відправки ракет Tomahark в Україну.

Нагадаємо, нещодавно премʼєр Британії Кір Стармер заявив, що союзники планують збільшити можливості ЗСУ щодо далекобійних ударів.

Раніше Стармер наголосив, що російський диктатор Путін є єдиним, хто не хоче закінчувати війну проти України.

Великобританія війна Україна Росія Storm Shadow
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації