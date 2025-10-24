Стармер заявил о планах по усилению ВСУ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что союзники намерены увеличить возможности Украины по дальнобойным ударам. Он отметил, что дискуссии по этой теме продолжаются.

Об этом Кир Стармер сказал во время пресс-конференции после заседания "Коалиции желающих" в пятницу, 24 октября.

Реклама

Читайте также:

Стармер об усилении украинской армии

Сегодня, 24 октября, после заседания "Коалиции желающих" Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что союзники увеличат возможности Украины по дальнобойным ударам.

Британского премьера спросили, разочаровывает ли союзников отказ лидера США Дональда Трампа в передаче Киеву "Томагавков" и можно ли закончить войну без них. В ответ Стармер сказал, что "Коалиция желающих" и глава Белого дома работают вместе "как одна широкая коалиция" по поддержке Украины.

"Мы привлекли больше ракет из Великобритании за последние дни и недели и настаиваем на том, чтобы увеличить возможности Украины по дальнобойным ударам. Очень важно, когда есть возможность дальних ударов, и дискуссии по этому поводу продолжаются", — объяснил премьер Британии.

Недавно Стармер заявил о планах ограничить доступ России к важным рынкам, в частности нефти и газа.

Также британский премьер объяснил, что может заставить Путина закончить полномасштабную войну против Украины.