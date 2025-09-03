Великобритания Великобритании ввела санкции против родственников Кадырова

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

Великобритания объявила новый санкционный пакет против российских чиновников и организаций, которые причастны к депортации, русификации и милитаризации украинских детей. В список попали восемь человек и три структуры.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в среду, 3 сентября.

Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

Против кого введены новые санкции

По словам Ермака, в санкционный список попали:

президент "фонда Ахмата Кадырова" Аймани Кадырова — мать главы Чечни Рамзана Кадырова;

руководитель "центра подростковых программ" Валерий Майоров;

чиновники министерства образования РФ, а также государственные молодежные движения — "Движение первых" и "Волонтеры победы".

"Все, кто задействованы в похищении детей, будут отвечать. У нас достаточно доказательств, и мы всегда делимся ими с нашими партнерами", — отметил руководитель ОП.

Больше ограничений ожидается в 19-м санкционном пакете ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз может ввести вторичные санкции для РФ. Кроме того, министры иностранных дел ЕС планируют отдельно рассмотреть вопрос о введении дополнительных ограничений в отношении нефтегазового и финансового секторов России, а также обсудить импорт и экспорт российских товаров.

Также мы писали, что Минфин США объявил санкции против сети компаний и морских судов, которые занимались контрабандой иранской нефти, замаскированной под иракскую.