Главная Новости дня Британия объявила новый пакет санкций против РФ — кого касается

Британия объявила новый пакет санкций против РФ — кого касается

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 14:39
Великобритания Великобритании ввела санкции против родственников Кадырова
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

Великобритания объявила новый санкционный пакет против российских чиновников и организаций, которые причастны к депортации, русификации и милитаризации украинских детей. В список попали восемь человек и три структуры.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в среду, 3 сентября.

Читайте также:
ермак
Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

Против кого введены новые санкции

По словам Ермака, в санкционный список попали:

  • президент "фонда Ахмата Кадырова" Аймани Кадырова — мать главы Чечни Рамзана Кадырова;
  • руководитель "центра подростковых программ" Валерий Майоров;
  • чиновники министерства образования РФ, а также государственные молодежные движения — "Движение первых" и "Волонтеры победы".

"Все, кто задействованы в похищении детей, будут отвечать. У нас достаточно доказательств, и мы всегда делимся ими с нашими партнерами", — отметил руководитель ОП.

Больше ограничений ожидается в 19-м санкционном пакете ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз может ввести вторичные санкции для РФ. Кроме того, министры иностранных дел ЕС планируют отдельно рассмотреть вопрос о введении дополнительных ограничений в отношении нефтегазового и финансового секторов России, а также обсудить импорт и экспорт российских товаров.

Также мы писали, что Минфин США объявил санкции против сети компаний и морских судов, которые занимались контрабандой иранской нефти, замаскированной под иракскую.

санкции против России Андрей Ермак Рамзан Кадыров Великобритания Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
