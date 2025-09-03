Відео
Британія оголосила новий пакет санкцій проти РФ — кого стосується

Британія оголосила новий пакет санкцій проти РФ — кого стосується

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 14:39
Велика Британії запровадила санкції проти рідні Кадирова
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

Велика Британія оголосила новий санкційний пакет проти російських чиновників та організацій, які причетні до депортації, русифікації та мілітаризації українських дітей. До списку потрапили вісім осіб і три структури.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у середу, 3 вересня.

Читайте також:
єрмак
Допис Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Проти кого запроваджено нові санкції

За словами Єрмака, до санкційного списку потрапили:

  • президентка "фонду Ахмата Кадирова" Аймані Кадирова — мати глави Чечні Рамзана Кадирова;
  • керівник "центру підліткових програм" Валерій Майоров;
  • посадовці міністерства освіти РФ, а також державні молодіжні рухи — "Рух перших" і "Волонтери перемоги".

"Всі, хто задіяні у викраденні дітей, будуть відповідати. В нас достатньо доказів, і ми завжди ділимося ними з нашими партнерами", — зазначив керівник ОП.

Більше обмежень очікується в 19-му санкційному пакеті ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз може запровадити вторинні санкції для РФ. Крім того, міністри закордонних справ ЄС планують окремо розглянути питання про запровадження додаткових обмежень щодо нафтогазового та фінансового секторів Росії, а також обговорити імпорт і експорт російських товарів. 

Також ми писали, що Мінфін США оголосив санкції проти мережі компаній та морських суден, які займалися контрабандою іранської нафти, замаскованої під іракську. 

санкції проти Росії Андрій Єрмак Рамзан Кадиров Велика Британія Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
