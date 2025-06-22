Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Британец делал "свадьбу" с 9-летней украинкой в Диснейленде

Британец делал "свадьбу" с 9-летней украинкой в Диснейленде

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 18:43
Французская полиция арестовала британца за попытку жениться на 9-летней украинке в Диснейленде
Диснейленд в Париже. Иллюстративное фото: news.disneylandparis.com
Ключові моменти Скандал в Диснейленде

Французская полиция арестовала 22-летнего британца, который якобы пытался жениться на девятилетней украинской девочке в парижском Диснейленде. "Свадебная церемония" должна была состояться на рассвете.

Об этом пишет Dailymail.

Реклама
Читайте также:

Скандал в Диснейленде

Сотрудники парка были шокированы, увидев, что ребенок вместе с семьей и около 100 гостями появился на мероприятии, и быстро вызвали полицию.

Полицейские прибыли на место происшествия и задержали мужчину вместе с 41-летней матерью девушки, которая, как считается, является украинкой.

"Четырех человек арестовали и допросили: жениха, который, как считается, был организатором мероприятия и, как считается, является британцем 22 лет; мать ребенка, 41-летнюю украинку; и двух граждан Латвии в возрасте 55 и 24 лет", — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным правоохранителей города Мо, где открыли уголовное дело, речь идет также об обвинении в мошенничестве и отмывании средств.

"Срок содержания под стражей британского подозреваемого и гражданина Латвии был продлен по обвинению в мошенничестве и отмывании денег", — добавили в прокуратуре.

СМИ пишут, что свадебная церемония должна была состояться на рассвете, поскольку частные мероприятия, такие как свадьба в тематическом парке, организуются вне рабочего времени для общественности.

Парижский Диснейленд сообщил французской газете Le Parisien, что мероприятие было немедленно отменено, а гостям церемонии было запрещено входить на территорию.

Прокуратура заявила, что медицинский осмотр молодой девушки обнаружил, что она не подвергалась никакому насилию. Правоохранители также добавили, что не исключают, что мероприятие могло быть розыгрышем, а гости присутствовали как возможные "статисты".

Позже источник в полиции сообщил Le Parisien, что жених сказал, что он директор продюсерской компании, и что они снимают видео.

"Итак, это была не настоящая свадьба, а постановочная, снятая с участием примерно сотни статистов. Они фактически "приватизировали" парижский Диснейленд, делая вид, что это настоящая свадьба", — позже пояснила прокуратура агентству AFP.

Ранее мы писали, что в Польше мужчина несколько дней удерживал в неволе 51-летнюю украинку.

Также мы сообщали, что 45 украинцев, которых депортировали из России, неделями держат в подвале на границе РФ с Грузией.

дети украинцы полиция свадьба Париж
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации