Французская полиция арестовала британца за попытку жениться на 9-летней украинке в Диснейленде

Диснейленд в Париже. Иллюстративное фото: news.disneylandparis.com

Французская полиция арестовала 22-летнего британца, который якобы пытался жениться на девятилетней украинской девочке в парижском Диснейленде. "Свадебная церемония" должна была состояться на рассвете.

Об этом пишет Dailymail.

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Сотрудники парка были шокированы, увидев, что ребенок вместе с семьей и около 100 гостями появился на мероприятии, и быстро вызвали полицию.

Полицейские прибыли на место происшествия и задержали мужчину вместе с 41-летней матерью девушки, которая, как считается, является украинкой.

"Четырех человек арестовали и допросили: жениха, который, как считается, был организатором мероприятия и, как считается, является британцем 22 лет; мать ребенка, 41-летнюю украинку; и двух граждан Латвии в возрасте 55 и 24 лет", — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным правоохранителей города Мо, где открыли уголовное дело, речь идет также об обвинении в мошенничестве и отмывании средств.

"Срок содержания под стражей британского подозреваемого и гражданина Латвии был продлен по обвинению в мошенничестве и отмывании денег", — добавили в прокуратуре.

СМИ пишут, что свадебная церемония должна была состояться на рассвете, поскольку частные мероприятия, такие как свадьба в тематическом парке, организуются вне рабочего времени для общественности.

Парижский Диснейленд сообщил французской газете Le Parisien, что мероприятие было немедленно отменено, а гостям церемонии было запрещено входить на территорию.

Прокуратура заявила, что медицинский осмотр молодой девушки обнаружил, что она не подвергалась никакому насилию. Правоохранители также добавили, что не исключают, что мероприятие могло быть розыгрышем, а гости присутствовали как возможные "статисты".

Позже источник в полиции сообщил Le Parisien, что жених сказал, что он директор продюсерской компании, и что они снимают видео.

"Итак, это была не настоящая свадьба, а постановочная, снятая с участием примерно сотни статистов. Они фактически "приватизировали" парижский Диснейленд, делая вид, что это настоящая свадьба", — позже пояснила прокуратура агентству AFP.

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