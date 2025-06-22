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Головна Новини дня Британець робив "весілля" з 9-річною українкою в Діснейленді

Британець робив "весілля" з 9-річною українкою в Діснейленді

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Дата публікації: 22 червня 2025 18:43
Французька поліція заарештувала британця за спробу одружитися на 9-річній українці в Діснейленді
Діснейленд у Парижі. Ілюстративне фото: news.disneylandparis.com
Ключові моменти Скандал у Діснейленді

Французька поліція заарештувала 22-річного британця, який нібито намагався одружитися з дев'ятирічною українською дівчинкою в паризькому Діснейленді. "Весільна церемонія" мала відбутися на світанку.

Про це пише Dailymail.

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Співробітники парку були шоковані, побачивши, що дитина разом з родиною та близько 100 гостями з'явилася на заході, і швидко викликали поліцію.

Поліцейські прибули на місце події та затримали чоловіка разом із 41-річною матір'ю дівчини, яка, як вважається, є українкою.

"Чотирьох осіб заарештували та допитали: нареченого, який, як вважається, був організатором заходу і, як вважається, є британцем 22 років; матір дитини, 41-річну українку; та двох громадян Латвії віком 55 та 24 років", — йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними правоохоронців міста Мо, де відкрили кримінальну справу, йдеться також про звинувачення у шахрайстві та відмиванні коштів.

"Термін тримання під вартою британського підозрюваного та громадянина Латвії було продовжено за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей", — додали в прокуратурі.

ЗМІ пишуть, що весільна церемонія мала відбутися на світанку, оскільки приватні заходи, такі як весілля в тематичному парку, організовуються поза робочим часом для громадськості.

Паризький Діснейленд повідомив французькій газеті Le Parisien, що захід був негайно скасований, а гостям церемонії було заборонено входити на територію.

Прокуратура заявила, що медичний огляд молодої дівчини виявив, що вона не зазнала жодного насильства. Правоохоронці також додали, що не виключають, що захід міг бути розіграшем, а гості були присутні як можливі "статисти".

Пізніше джерело в поліції повідомило Le Parisien, що наречений сказав, що він директор продюсерської компанії, і що вони знімають відео.

"Отже, це було не справжнє весілля, а постановочне, зняте за участю приблизно сотні статистів. Вони фактично "приватизували" паризький Діснейленд, роблячи вигляд, що це справжнє весілля", — пізніше пояснила прокуратура агентству AFP.

Раніше ми писали, що у Польщі чоловік кілька днів утримував у неволі 51-річну українку.

Також ми повідомляли, що 45 українців, яких депортували з Росії, тижнями тримають у підвалі на кордоні РФ з Грузією.

діти українці поліція весілля Париж
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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