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Главная Новости дня Brave1: Украине требуется финансирование для наращивания числа перехватчиков

Brave1: Украине требуется финансирование для наращивания числа перехватчиков

Ua ru
1 октября 2026 14:55
Эксклюзив
Brave1: Украине требуется финансирование для расширения парка перехватчиков
Андрей Гриценюк. Фото: Андрей Гриценюк/Facebook

Украина начала готовиться к появлению новых российских беспилотников заранее, поэтому утверждения о якобы запоздалой реакции являются безосновательными. В настоящее время различные средства уже эффективно сбивают российские "Шахеды", а главными вопросами остаются финансирование и наращивание объемов производства.

Об этом на ежегодной конференции hromadske "ГаРТ" в комментарии журналисту Новини.LIVE Галине Остаповец заявил руководитель кластера оборонных технологий Brave1 Андрей Гриценюк.

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Украина заранее готовила средства противодействия

По словам Гриценюка, Украина знала о соответствующих угрозах и заранее работала над средствами противодействия.

"Если бы мы начали этим заниматься сейчас или в последние два месяца, то каждый год не было бы нормальных новостей. А сейчас, как мы видели из заявлений нашего президента, различные средства уже начали эффективно сбивать российские "Шахеды"", — сказал руководитель Brave1.

Он подчеркнул, что сейчас вопрос заключается прежде всего в финансировании и масштабировании.

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Необходимо наращивать производство

Также, по словам Гриценюка, его задача как руководителя Brave1 заключается в работе с технологиями и помощи производителям. Он отметил, что команда старается максимально быстро решать проблемы, с которыми сталкиваются разработчики.

"Я, руководитель Brave1, отвечаю за технологии и за помощь производителям. Поэтому стараемся максимально быстро решать те проблемы, с которыми сталкиваются наши производители. Для того, чтобы это были масштабные средства, для того, чтобы наши военные были обучены и это эффективно защищало наше небо", — отметил он.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что страны, заключившие с Украиной соглашения в сфере беспилотников, могут получить доступ к новейшим украинским технологиям противодействия российским реактивным БПЛА. Речь идет, в частности, о партнерах в рамках Drone Deals.

Также Новини.LIVE писал, что украинские перехватчики уже используются в боевых условиях против российских реактивных дронов. По словам Кирилла Буданова, Украина работает над наращиванием производства и совершенствованием технологии, а завершить наращивание планируется к самому сложному периоду этой зимы

оружие технологии Шахед производство оружия Brave1
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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