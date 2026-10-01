Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Brave1: Україна потребує фінансування для масштабування перехоплювачів

Brave1: Україна потребує фінансування для масштабування перехоплювачів

Ua ru
1 жовтня 2026 14:55
Ексклюзив
Brave1: Україна потребує фінансування для масштабування перехоплювачів
Андрій Гриценюк. Фото: Андрій Гриценюк/Facebook

Україна почала готуватися до появи нових російських безпілотників заздалегідь, тому твердження про нібито запізнілу реакцію є безпідставними. Наразі різні засоби вже ефективно збивають російські "Шахеди", а головними питаннями залишаються фінансування та масштабування виробництва.

Про це на щорічній конференції hromadske "ГаРТ" у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив керівник кластера оборонних технологій Brave1 Андрій Гриценюк.

Реклама

Україна заздалегідь готувала засоби протидії

За словами Гриценюка, Україна знала про відповідні загрози та заздалегідь працювала над засобами протидії.

"Якщо б ми почали цим займатися зараз чи останні два місяці, то щорік не було б нормальних новин. А зараз, як ми бачили із заяв нашого президента, про те, що різні засоби вже почали ефективно збивати російські "Шахеди"", — сказав керівник Brave1.

Він наголосив, що нині питання полягає передусім у фінансуванні та масштабуванні.

Читайте також:

Потрібно масштабувати виробництво

Також за словами Гриценюка, його завдання як керівника Brave1 полягає у роботі з технологіями та допомозі виробникам. Він зазначив, що команда намагається максимально швидко вирішувати проблеми, з якими стикаються розробники.

"Я, керівник Brave1, відповідаю за технології і за допомогу виробникам. Тому намагаємось максимально швидко вирішувати ті проблеми, з якими стикаються наші виробники. Для того, щоб це були масштабні засоби, для того, щоб наші військові були навчені і це ефективно закривало наше небо", — зазначив він.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що країни, які уклали з Україною угоди у сфері безпілотників, можуть отримати доступ до новітніх українських технологій протидії російським реактивним БПЛА. Йдеться, зокрема, про партнерів у межах Drone Deals.

Також Новини.LIVE писав, що українські перехоплювачі вже використовують у бойових умовах проти російських реактивних дронів. За словами Кирила Буданова, Україна працює над масштабуванням виробництва та вдосконаленням технології, а завершити масштабування планують до найскладнішого періоду цієї зими

зброя технології Шахед виробництво зброї Brave1
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації