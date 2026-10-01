Brave1: Україна потребує фінансування для масштабування перехоплювачів

Андрій Гриценюк. Фото: Андрій Гриценюк/Facebook

Україна почала готуватися до появи нових російських безпілотників заздалегідь, тому твердження про нібито запізнілу реакцію є безпідставними. Наразі різні засоби вже ефективно збивають російські "Шахеди", а головними питаннями залишаються фінансування та масштабування виробництва.

Про це на щорічній конференції hromadske "ГаРТ" у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив керівник кластера оборонних технологій Brave1 Андрій Гриценюк.

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Україна заздалегідь готувала засоби протидії

За словами Гриценюка, Україна знала про відповідні загрози та заздалегідь працювала над засобами протидії.

"Якщо б ми почали цим займатися зараз чи останні два місяці, то щорік не було б нормальних новин. А зараз, як ми бачили із заяв нашого президента, про те, що різні засоби вже почали ефективно збивати російські "Шахеди"", — сказав керівник Brave1.

Він наголосив, що нині питання полягає передусім у фінансуванні та масштабуванні.

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Потрібно масштабувати виробництво

Також за словами Гриценюка, його завдання як керівника Brave1 полягає у роботі з технологіями та допомозі виробникам. Він зазначив, що команда намагається максимально швидко вирішувати проблеми, з якими стикаються розробники.

"Я, керівник Brave1, відповідаю за технології і за допомогу виробникам. Тому намагаємось максимально швидко вирішувати ті проблеми, з якими стикаються наші виробники. Для того, щоб це були масштабні засоби, для того, щоб наші військові були навчені і це ефективно закривало наше небо", — зазначив він.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що країни, які уклали з Україною угоди у сфері безпілотників, можуть отримати доступ до новітніх українських технологій протидії російським реактивним БПЛА. Йдеться, зокрема, про партнерів у межах Drone Deals.

Також Новини.LIVE писав, що українські перехоплювачі вже використовують у бойових умовах проти російських реактивних дронів. За словами Кирила Буданова, Україна працює над масштабуванням виробництва та вдосконаленням технології, а завершити масштабування планують до найскладнішого періоду цієї зими