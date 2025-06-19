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Братчук объяснил, почему удары РФ безнаказанные со стороны США

19 июня 2025 09:46
Евгения Брюховецкая - редактор
Почему США не принимают меры после ударов РФ по Украине
Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: скриншот видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что сейчас Россия чувствует себя в выигрышном положении, поскольку все внимание стран приковано к войне на Ближнем Востоке. В то же время российский диктатор Владимир Путин подыгрывает президенту США Дональду Трампу, что тот якобы может остановить войну.

Об этом Братчук сказал в эфире "Ми Україна".

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Прекращение огня

По словам Братчука, выступление Путина — это попытка подыграть Трампу в том, что он "самый великий" и действительно тот президент, который может остановить войну.

"Но в подтексте видим, как четко прослеживается, что эта остановка войны должна быть на условиях РФ и собственно Путин сегодня чувствует определенный карт-бланш, потому что США сейчас заняты Ближним Востоком", — сказал он.

Таким образом Путин считает, что страны сейчас не будут наблюдать, что происходит в Украине и нам будет меньше внимания, поэтому можно наглеть и делать все что угодно.

А после того, как Россия активизировала удары по Украине, там объясняют это якобы продолжением "демилитаризации", то есть снова враг говорит только о собственных условиях прекращения огня.

Ранее Братчук сообщил, что оккупанты заблаговременно выбирают цели для атак по Украине.

А Трамп недавно выразил недовольство Россией и Украиной из-за отсутствия мирного соглашения.

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