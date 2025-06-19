Почему США не принимают меры после ударов РФ по Украине

Братчук объяснил, почему удары РФ безнаказанные со стороны США
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что сейчас Россия чувствует себя в выигрышном положении, поскольку все внимание стран приковано к войне на Ближнем Востоке. В то же время российский диктатор Владимир Путин подыгрывает президенту США Дональду Трампу, что тот якобы может остановить войну.
Об этом Братчук сказал в эфире "Ми Україна".
Прекращение огня
По словам Братчука, выступление Путина — это попытка подыграть Трампу в том, что он "самый великий" и действительно тот президент, который может остановить войну.
"Но в подтексте видим, как четко прослеживается, что эта остановка войны должна быть на условиях РФ и собственно Путин сегодня чувствует определенный карт-бланш, потому что США сейчас заняты Ближним Востоком", — сказал он.
Таким образом Путин считает, что страны сейчас не будут наблюдать, что происходит в Украине и нам будет меньше внимания, поэтому можно наглеть и делать все что угодно.
А после того, как Россия активизировала удары по Украине, там объясняют это якобы продолжением "демилитаризации", то есть снова враг говорит только о собственных условиях прекращения огня.
Ранее Братчук сообщил, что оккупанты заблаговременно выбирают цели для атак по Украине.
А Трамп недавно выразил недовольство Россией и Украиной из-за отсутствия мирного соглашения.
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