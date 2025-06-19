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Братчук пояснив, чому удари РФ залишаються безкарними з боку США

19 червня 2025 09:46
Євгенія Брюховецька - редактор
Чому США не вживають заходів після ударів РФ по Україні
Речник УДА Сергій Братчук. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що наразі Росія відчуває себе у виграшному становищі, оскільки вся увага країн прикута до війни на Близькому Сході. Водночас російський диктатор Володимир Путін підіграє президенту США Дональду Трампу, що той нібито може зупинити війну.

Про це Братчук сказав в ефірі "Ми Україна".

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Припинення вогню

За словами Братчука, виступ Путіна — це намагання підіграти Трампу в тому, що він "найвеличніший" і дійсно той президент, який може зупинити війну.

"Але в підтексті бачимо, як чітко прослідковується, що ця зупинка війни має бути на умовах РФ і власне Путін на сьогодні відчуває певний карт-бланш, бо США наразі зайняті Близьким Сходом", — сказав він.

Таким чином Путін вважає, що країни зараз не будуть спостерігати, що відбувається в Україні, й нам буде менше уваги, тому можна нахабніти й робити все, що завгодно.

А після того, як Росія активізувала удари по Україні, там пояснюють це нібито продовженням "демілітаризації", тобто знову ворог говорить лише про власні умови припинення вогню.

Раніше Братчук повідомив, що окупанти завчасно обирають цілі для атак по Україні.

А Трамп нещодавно висловив невдоволення Росією та Україною через відсутність мирної угоди.

США обстріли Сергій Братчук війна в Україні Росія атака
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