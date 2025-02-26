День крымско-татарского сопротивления РФ - что известно

Борьба крымских татар против РФ. Фото: Укринформ/Арвидас Шеметас

В среду, 26 февраля, в Украине отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма. В этот день 11 лет назад крымские татары и проукраинские активисты вышли на протест возле Верховной Рады Автономной Республики Крым против проведения внеочередной сессии, на которой, вероятно, обсуждали вопрос выхода Крыма из состава Украины. Заседание не состоялось, но на следующее утро российские военные захватили основные административные здания.

В материале Новини.LIVE расскажем о сопротивлении крымских татар против российской оккупации.

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Сопротивление девять лет назад

После Революции Достоинства, расстрела Небесной Сотни и бегства экс-президента Виктора Януковича пророссийские настроения в Крыму усилились. Руководство полуострова открыто заявляло о намерении рассмотреть вопрос о выходе Крыма из состава Украины, а российские военные начали активно двигаться в регионе.

25 февраля 2014 года около 400 пророссийских активистов заблокировали здание Верховного Совета Автономной Республики Крым, требуя созвать внеочередную сессию для обсуждения вопроса о референдуме о независимости Крыма. Заседание было назначено на следующий день.

26 февраля 2014 года у здания Верховного Совета Крыма состоялись два митинга. Первый организовали Меджлис крымскотатарского народа, инициатива "Евромайдан-Крым", члены ОО "Армия спасения", представители Конгресса украинских националистов, фанаты футбольного клуба "Таврия" из Симферополя и проукраинские активисты. В то же время им противостояли участники партии "Русское Единство", "Народного ополчения Крыма", казацких организаций и пророссийские активисты.

Сопротивление российской оккупации Крыма. Фото: Укринформ/Арвидас

В ходе столкновений погибли два человека, еще несколько получили ранения. Однако сторонники единства Украины смогли оттеснить пророссийских митингующих и захватить контроль над площадью возле крымского парламента.

Запланированную сессию отменили. Митинг 26 февраля стал ярким проявлением сопротивления крымчан оккупации и заставил Россию прибегнуть к военному сценарию захвата полуострова. Уже на следующее утро силы безопасности вошли в правительственные здания Крыма.

После начала временной оккупации Россией началось уголовное преследование участников проукраинского митинга. В июне 2014 года так называемый "следственный комитет РФ по Республике Крым" возбудил "уголовные дела" по факту гибели двух участников митинга по неосторожности. В 2015 году было возбуждено еще одно дело — "по факту организации массовых беспорядков и участия в них 26 февраля 2014 года у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым".

Сопротивление сейчас

После начала полномасштабного вторжения преследования и запугивания набрали еще большие масштабы. В апреле 2022 года самопровозглашенная "власть" установила высокий ("желтый") уровень террористической угрозы в Крыму, который остается в силе до сих пор.

Но усиление репрессий не привело к исчезновению сопротивления — наоборот, появился мощный толчок.

Напомним, 18 декабря сенат Чехии официально признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида.

А уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия жестоко пытает незаконно заключенных крымских татар.