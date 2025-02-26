День кримсько-татарського спротиву РФ - що відомо

Боротьба кримських татар проти РФ. Фото: Укрінформ/Арвідас Шеметас

У середу, 26 лютого, в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму. Цього дня 11 років тому кримські татари та проукраїнські активісти вийшли на протест біля Верховної Ради Автономної Республіки Крим проти проведення позачергової сесії, на якій, ймовірно, обговорювали питання виходу Криму зі складу України. Засідання не відбулося, але наступного ранку російські військові захопили основні адміністративні будівлі.

У матеріалі Новини.LIVE розповімо про спротив кримських татар проти російській окупації.

Читайте також:

Спротив девʼять років тому

Після Революції Гідності, розстрілу Небесної Сотні та втечі експрезидента Віктора Януковича проросійські настрої в Криму посилилися. Керівництво півострова відкрито заявляло про намір розглянути питання про вихід Криму зі складу України, а російські військові почали активно рухатися в регіоні.

25 лютого 2014 року близько 400 проросійських активістів заблокували будівлю Верховної Ради Автономної Республіки Крим, вимагаючи скликати позачергову сесію для обговорення питання про референдум щодо незалежності Криму. Засідання було призначено на наступний день.

26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Криму відбулись два мітинги. Перший організували Меджліс кримськотатарського народу, ініціатива "Євромайдан-Крим", члени ГО "Армія спасіння", представники Конгресу українських націоналістів, фанати футбольного клубу "Таврія" з Сімферополя та проукраїнські активісти. Водночас їм протистояли учасники партії "Русское Единство", "Народного ополчения Крима", козацьких організацій та проросійські активісти.

Спротив російській окупації Криму. Фото: Укрінформ/Арвідас Шеметас

У ході сутичок загинуло двоє людей, ще кілька отримали поранення. Проте прихильники єдності України змогли відтіснити проросійських мітингувальників та захопити контроль над площею біля кримського парламенту.

Заплановану сесію скасували. Мітинг 26 лютого став яскравим проявом спротиву кримчан окупації та змусив Росію вдатися до військового сценарію захоплення півострова. Вже наступного ранку сили безпеки увійшли до урядових будівель Криму.

Після початку тимчасової окупації Росією почалося кримінальне переслідування учасників проукраїнського мітингу. У червні 2014 року так званий "слідчий комітет РФ по Республіці Крим" порушив "кримінальні справи" за фактом загибелі двох учасників мітингу через необережність. У 2015 році було порушено ще одну справу — "за фактом організації масових заворушень та участі в них 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим".

Спротив зараз

Після початку повномасштабного вторгнення переслідування та залякування набрали ще більших масштабів. У квітні 2022 року самопроголошена "влада" встановила високий ("жовтий") рівень терористичної загрози в Криму, який залишається в силі й досі.

Але посилення репресій не призвело до зникнення спротиву — навпаки, зʼявився потужний поштовх.

Нагадаємо, 18 грудня сенат Чехії офіційно визнав масову депортацію кримських татар актом геноциду.

А уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія жорстоко катує незаконно ув'язнених кримських татар.