Борис Джонсон высказал прогноз относительно завершения войны в Украине в этом году

Борис Джонсон. Фото: Boris Johnson/Facebook

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на завершение войны в Украине уже в этом году. В то же время британский политик отметил, что не может быть уверен в конкретных сроках завершения боевых действий, но убежден: Украина останется свободной и независимой.

Об этом Борис Джонсон сказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Реклама

Джонсон надеется на завершение войны в 2026 году

Борис Джонсон выразил оптимизм, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец о том, закончится ли война в Украине до конца этого года.

"Надеюсь. Хотел бы быть уверенным", — сказал экс-премьер Великобритании.

Он подчеркнул, что не берется прогнозировать точные сроки окончания войны. Ведь это может произойти как в этом году, так и позже.

Читайте также:

В то же время Борис Джонсон отметил, что независимо от того, когда именно закончится война, Украина должна остаться свободным государством.

"Как бы она ни закончилась — в этом году, в следующем или через год — Украина останется свободной и независимой. В этом у меня нет ни малейшего сомнения", — подчеркнул политик.

Новини.LIVE писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер и другие европейские чиновники оказались неподалеку от района ударов российских беспилотников на украинско-польской границе. В воскресенье, 13 сентября, из-за угрозы атаки спецпоезд с делегацией остановили, а пассажиров эвакуировали.

Новини.LIVE сообщали, что позже Борис Джонсон отреагировал на инцидент и написал: "Я не знаю, какая извращённая логика заставила Путина взорвать неподвижный украинский локомотив на польской границе сегодня утром". Он назвал атаку бессмысленной и написал, что украинцы ежедневно страдают от подобных ударов.