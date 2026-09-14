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Головна Новини дня Борис Джонсон сподівається на закінчення війни в Україні цьогоріч

Борис Джонсон сподівається на закінчення війни в Україні цьогоріч

Ua ru
14 вересня 2026 20:01
Репортаж
Борис Джонсон зробив прогноз щодо завершення війни в Україні цього року
Борис Джонсон. Фото: Boris Johnson/Facebook

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що сподівається на завершення війни в Україні вже цього року. Водночас британський політик зазначив, що не може бути впевненим у конкретних термінах завершення бойових дій, але переконаний: Україна залишиться вільною та незалежною.

Про це Борис Джонсон сказав журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука.

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Джонсон сподівається на завершення війни у 2026 році

Борис Джонсон висловив оптимізм, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець, чи завершиться війна в Україні до кінця цього року.

"Сподіваюся. Хотів би бути впевненим", — сказав експрем’єр Великої Британії.

Він наголосив, що не береться прогнозувати точні терміни завершення війни. Адже це може статися як цього року, так і пізніше.

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Водночас Борис Джонсон зазначив, що незалежно від того, коли саме завершиться війна, Україна має залишитися вільною державою.

"Як би вона не закінчилась — цього року, наступного чи через рік — Україна залишиться вільною і незалежною. У цьому я не маю жодного сумніву", — наголосив політик.

Новини.LIVE писали, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Зауттер та інші європейські посадовці опинилися неподалік від району ударів російських безпілотників на українсько-польському кордоні. У неділю, 13 вересня, через загрозу атаки спецпоїзд із делегацією зупинили, а пасажирів евакуювали. 

Новини.LIVE інформували, що пізніше Борис Джонсон відреагував на інцидент і написав, що "я не знаю, яка збочена логіка змусила Путіна підірвати нерухомий український локомотив на польському кордоні сьогодні вранці". Він назвав атаку безглуздою та повідомив, що українці щодня потерпають від подібних ударів.

Великобританія війна Борис Джонсон війна в Україні бойові дії
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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