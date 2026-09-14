Борис Джонсон зробив прогноз щодо завершення війни в Україні цього року

Борис Джонсон. Фото: Boris Johnson/Facebook

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що сподівається на завершення війни в Україні вже цього року. Водночас британський політик зазначив, що не може бути впевненим у конкретних термінах завершення бойових дій, але переконаний: Україна залишиться вільною та незалежною.

Про це Борис Джонсон сказав журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука.

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Джонсон сподівається на завершення війни у 2026 році

Борис Джонсон висловив оптимізм, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець, чи завершиться війна в Україні до кінця цього року.

"Сподіваюся. Хотів би бути впевненим", — сказав експрем’єр Великої Британії.

Він наголосив, що не береться прогнозувати точні терміни завершення війни. Адже це може статися як цього року, так і пізніше.

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Водночас Борис Джонсон зазначив, що незалежно від того, коли саме завершиться війна, Україна має залишитися вільною державою.

"Як би вона не закінчилась — цього року, наступного чи через рік — Україна залишиться вільною і незалежною. У цьому я не маю жодного сумніву", — наголосив політик.

Новини.LIVE писали, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Зауттер та інші європейські посадовці опинилися неподалік від району ударів російських безпілотників на українсько-польському кордоні. У неділю, 13 вересня, через загрозу атаки спецпоїзд із делегацією зупинили, а пасажирів евакуювали.

Новини.LIVE інформували, що пізніше Борис Джонсон відреагував на інцидент і написав, що "я не знаю, яка збочена логіка змусила Путіна підірвати нерухомий український локомотив на польському кордоні сьогодні вранці". Він назвав атаку безглуздою та повідомив, що українці щодня потерпають від подібних ударів.