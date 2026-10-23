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Больно видеть: премьер Финляндии об обучении в Киеве во время баллистической атаки

Ua ru
23 октября 2026 02:45
Орпо посетил школу в Киеве во время ракетного обстрела и пообещал оказать помощь с укрытиями Reuters
Петтери Орпо в киевской школе. Фото: Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что во время своего визита в Киев 22 октября он посетил одну из школ и её укрытие. Он рассказал, что его поразило, как в киевской школе продолжается обучение во время баллистической атаки. В связи с этим премьер подчеркнул, что Украине нужно помогать, чтобы построить больше укрытий.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE с пресс-конференции Орпо и президента Украины Владимира Зеленского для представителей СМИ.

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Что сказал Орпо об обучении в Киеве во время атаки РФ

По словам финского премьера, было удивительно наблюдать, как во время атаки дети продолжают учиться, а учителя — преподавать. Увиденное убедило его в необходимости усилить помощь Украине в строительстве защитных сооружений.

"Я посетил школу и её укрытие. Должен сказать, что было больно видеть, как школьный день продолжается во время баллистической атаки. Было удивительно видеть, как дети учатся, а учителя преподают. Это помогло мне понять, что нам нужно делать больше, чтобы помочь вам строить укрытия", — заявил Орпо.

Он также подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину на двустороннем уровне, в рамках ЕС и НАТО, а также совместно с союзниками, в частности странами Северной Европы и Балтии.

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Как сообщали Новини.LIVE, 15 октября стало известно, что в Киеве устанавливают первое мобильное укрытие возле остановки общественного транспорта. Сооружение начали монтировать на Берестейском проспекте возле остановки «Парк имени Ивана Багряного».

Также мы писали, что "Укрзализныця" установила в Киеве и области уже 33 мобильных укрытия. Они расположены на железнодорожных объектах.

Киев школы Финляндия укрытия обучение
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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